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Hamaguchi will nach Final Fantasy 7 lieber etwas Neues machen

i Hamaguchi will nach Final Fantasy 7 lieber etwas Neues machen
Artikel von Markus Bauer +
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Naoki Hamaguchi bekräftigt seine Pläne für die Zeit nach Final Fantasy 7 Revelation. Im Interview mit MisterMV erklärte der Director, dass er mit seinem Team lieber ein neues Final Fantasy oder eine komplett neue Marke entwickeln würde, statt direkt das nächste Remake anzugehen. Ein weiteres Remake sieht Hamaguchi eher bei einem anderen Team. Aktuell konzentriert er sich aber vollständig auf Final Fantasy 7 Revelation, das am 08. April 2027 erscheint.

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