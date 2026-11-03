Hamaguchi will nach Final Fantasy 7 lieber etwas Neues machen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Naoki Hamaguchi bekräftigt seine Pläne für die Zeit nach Final Fantasy 7 Revelation. Im Interview mit MisterMV erklärte der Director, dass er mit seinem Team lieber ein neues Final Fantasy oder eine komplett neue Marke entwickeln würde, statt direkt das nächste Remake anzugehen. Ein weiteres Remake sieht Hamaguchi eher bei einem anderen Team. Aktuell konzentriert er sich aber vollständig auf Final Fantasy 7 Revelation, das am 08. April 2027 erscheint.