GTA 6 plötzlich auf PS5 gespielt? – Rockstar stoppt kuriosen Trick der Fans

Wenn du in den letzten Tagen durch Social Media gescrollt hast, bist du vielleicht über ein merkwürdiges Bild gestolpert: PlayStation-Profile, auf denen plötzlich Grand Theft Auto VI (GTA 6) unter den zuletzt gespielten Spielen auftauchte. Für einen kurzen Moment wirkte es vielleicht so, als hätten einige Spieler tatsächlich schon Zugriff auf GTA 6, obwohl der Release noch Monate entfernt ist. In der Community verbreitete sich die Vermutung rasend schnell: Hat Rockstar etwa heimlich eine frühe Version freigeschaltet?

Die Realität ist allerdings deutlich unspektakulärer und zeigt gleichzeitig, wie aufmerksam Fans jede Kleinigkeit rund um das Spiel beobachten.

PS5-Profile zeigten plötzlich GTA 6 als „gespielt“

Der Ursprung des Chaos liegt im PlayStation Store-Backend. Dort tauchten plötzlich neue interne Titel-IDs für Grand Theft Auto VI auf. Solche Einträge sind normalerweise ein ganz normaler Vorbereitungsschritt. Häufig erscheinen diese Daten Wochen oder Monate vor Vorbestellungen oder neuen Trailern im Store-System. Doch findige Fans entdeckten diese IDs und experimentierten damit.

Einige technisch versierte Nutzer fanden heraus, dass sich über mehrere Schritte die Profilanzeige manipulieren ließ. Dadurch konnte das eigene PSN-Profil so aussehen, als hätte man GTA 6 bereits gestartet. Ein kleiner Schock für die Freunde in der eigenen Liste. In der Realität passierte aber nichts weiter. Das Spiel selbst war natürlich nicht spielbar.

Wer genauer hinschaute, erkannte sofort den Trick: Die Trophäenliste zeigte weiterhin 0 % Fortschritt, was klar machte, dass das Spiel niemals wirklich gestartet wurde. Trotzdem verbreiteten sich Screenshots der Profile schnell in den sozialen Medien. Manche Fans glaubten sogar kurzzeitig, einzelne Spieler hätten Zugang zu einer geheimen Testversion bekommen. Dem ist nicht so.

Rockstar Games reagiert schnell und beendet den Trick

Der Entwickler selbst äußerte sich nicht öffentlich zu dem Vorfall. Hinter den Kulissen reagierte das Studio jedoch ziemlich schnell.

Berichten aus der GTA-Community (via Dexerto.com) zufolge entfernte Rockstar wieder die entsprechenden Titel-IDs wieder aus dem PlayStation Store-Backend. Du kannst also deine eigenen Freunde nicht mehr trollen.

Sobald diese Daten verschwunden waren, funktionierte auch der Trick nämlich nicht mehr. Ohne die IDs konnten findige Spieler den Titel nicht länger im Profil erscheinen lassen. Der Eingriff passierte offenbar relativ zügig, nachdem sich die Methode im Internet verbreitet hatte.

Das zeigt einmal mehr, wie vorsichtig Rockstar Games aktuell mit Informationen rund um GTA 6 umgeht. Selbst kleine Datenbankeinträge müssen inzwischen genau überwacht werden.

Fans hoffen weiterhin auf den nächsten großen GTA 6-Moment

Der Vorfall hat gleichzeitig eine andere Diskussion neu entfacht. Viele Fans glauben, dass die auftauchenden Store-Daten ein Hinweis auf bevorstehende Vorbestellungen sein könnten. Oft tauchen solche Backend-Einträge kurz vor größeren Ankündigungen auf.

In der Community wird deshalb wieder intensiv spekuliert, ob Rockstar bald einen dritten Trailer zu GTA 6 veröffentlichen könnte. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Gerade bei einem Spiel dieser Größenordnung reichen oft schon kleine Hinweise, um massive Spekulationen auszulösen. Schließlich reden wir hier vom meisterwarteten Entertainment-Produkt aller Zeiten. Erste echte „gerade gespielt“-Momente werden wir wohl erst ab dem 19. November 2026 zu sehen bekommen, wenn GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

