Warzone 2.0: DMZ (Beta) wird wie “Escape from Tarkov”

Irgendwann machen alle das Gleiche?! Call of Duty Warzone 2.0 bekommt mit DMZ einen Modi, der genauso sein soll wie "Escape from Tarkov".

Al Mazrah: Die erste Map für Warzone 2.0! - (C) Activision

Das Shooter-Genre ist populär, wirklich sehr populär, aber irgendwie kopiert einer vom anderen. Sobald sich ein neues Sub-Genre aufmacht und dieses Erfolg einfährt, kommt die Kopiermaschine. Ist DMZ von Warzone 2.0 nur eine Kopie?

Das beste Beispiel? PUBG, dass aus einem ARMA 2-Modding-Team hervorging. Zuerst interessierte sich niemand für einen blauen Kreis, der sich zusammenzieht und das Spielfeld kleiner machte. PUBG hatte Mega-Erfolg und wurde von Fortnite (in nur 4 Monaten) und Call of Duty (viel später mit Warzone) kopiert. Nun, der DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2.0 kopiert irgendwie auch das Extraction-Spiel “Escape from Tarkov”. Zumindest sieht alles danach aus.

“DMZ ist eine gefährliche, vielfältige und tiefe Open-World-Erfahrung, bei der die Spieler ihren Intensitätsgrad wählen können”, so Infinity Ward auf seiner Webseite. “Sogar in seiner frühesten Form ist das DMZ-Erlebnis für die härtesten Vervollständiger gemacht: mit Fraktionsmissionen, Verträgen, Weltereignissen, dem Auffüllen des Verstecks, dem Helfen anderer Trupps (oder dem Verursachen von Chaos), dem Aufbrechen verschlossener Bereiche und vielem mehr – diese lebendige Welt hat vom ersten Tag an viel zu erobern.”

Warzone 2.0: DMZ-Gameplay-Enthüllung

“In diesem Sandbox-Modus können Spieler aller Erfahrungsstufen ihre eigene Art zu spielen und zu gewinnen wählen. Das Ziel ist es, zu plündern und lebend herauszukommen; es geht darum, eine aktive Welt von AQ Forces und feindlichen Operatoren zu erkunden, Missionen und Ziele zu erfüllen, und mit Beute, Bargeld, Wertgegenständen und Belohnungen exfiltrieren, um Ihr Inventar für die nächste Infiltration aufzubauen.”

Inventar, Ausrüstung und Gameplay unterscheiden sich stark von dem was Warzone-Spieler gewohnt sind. DMZ hatte also ein großes Vorbild: Escape from Tarkov.

Heute startet übrigens der Preload von Warzone 2.0. Erste Berichte deuten auf eine Download-Größe von etwas mehr als 115 GB hin (PS5-Version). Damit hätten die meisten Call of Duty-Spieler ohnehin gerechnet, dass der Download ziemlich massiv sein wird.

Call of Duty: Warzone 2.0 samt DMZ (BETA) erscheint am 16. November 2022. Ein bekannter Statistiker und Streamer hat uns eine Liste mit jenen Waffen beschert, die perfekt zu aufleveln für Warzone 2.0 sind. Außerdem haben wir für euch einen Guide-Artikel, der erklärt, warum Strongholds so wichtig sind.

