Warzone 2.0: Die besten Waffen um zu gewinnen und zu leveln

Nur noch wenige Tage! Am 14. November beginnt der Pre-Load, am 16. November startet Call of Duty: Warzone 2.0! Der YouTuber und CoD-Experte TrueGameData hat seine Auswahl der besten Modern Warfare 2-Waffen bekannt gegeben, die euch dem Sieg im Battle Royale näher bringen werden.

Was wir wissen: Warzone 2.0 wird gemeinsam mit Season 1 von Modern Warfare 2 am 16. November 2022 starten. Bisher wurden viele Details bestätigt, einschließlich der Map “Al-Mazrah” sowie Änderungen an der Lobby aus dem ersten Warzone.

Was noch nicht klar ist: der Grad der Synchronisation zwischen Modern Warfare 2 und Warzone 2.0. So dürften alle Waffen aus MW2 ins neue Battle Royale-Spiel übernommen werden, also auch alle Nerfs.

Daher haben sich viele Spieler zurecht gefragt, welche Waffen am besten zum aufleveln sind.

Besten Modern Warfare 2-Waffen, um in Warzone 2.0 aufzusteigen

Der CoD-Experte und -Statistiker TrueGameData enthüllte seine Auswahl der besten Waffen in Modern Warfare 2.

Er erklärte auch, dass sie im Allgemeinen in Warzone 2.0 auf die gleiche Weise wie im ersten Battle Royale-Ableger übersetzt werden.

Die besten Langstrecken-Waffen für Warzone 2.0 zum Leveln

Lachmann 556

TAQ-56

EBR-14

RPK

Kastov 762

Warum dieses Ranking? Bei den Langstrecken-Waffen achtete der Call of Duty-Experte vor allem auf Genauigkeit, Handhabung und Mobilität. “Genauigkeit ist oberstes Gebot”, so der YouTuber.

Die besten Kurzstrecken-Waffen für Warzone 2.0 zum Leveln

Lachmann Sub

Fennek 45

Wasnjew-9k

Bei den Nahkampfwaffen ist nicht die Genauigkeit der ausschlaggebende Faktor, sondern die größte Reichweite.

“Diejenige, die mir am meisten auffällt, ist die Fennec, weil sie die größte Reichweite hat”, so TrueGameData auf YouTube. Die hohe Feuerrate bedeutet, dass es auch schnell tötet und so gut gerüstet aussieht, um in Warzone 2.0 stark zu starten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sollte jetzt auf Windows PC weniger abstürzen, nachdem man das MW2-Update samt Nvidia-Treiber-Update durchgeführt hat. Der Shooter ist jetzt für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One und Windows PC (Battle.net oder Steam) verfügbar.

Erst kürzlich haben wir für euch einen Guide-Artikel veröffentlicht, wie du im Multiplayer des Spiels besser wirst.

