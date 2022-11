Modern Warfare 2: Nvidia-Update sollte PC-Abstürze verhindern

Die PC-Portierung von Call of Duty: Modern Warfare 2 löste bei vielen Nvidia-Grafikkarten-Besitzern Frustration aus, da es immer wieder zu Abstürzen kam.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - (C) Activision

Du zockst gemütlich in einer Runde und plötzlich stürzt das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 ab! Die PC-Version des Shooters hatte seit Release ihre Probleme mit bestimmten Nvidia-Grafikkartentreibern. Kurz vor Season 1 gibt es einen neue Treiber-Version, die dieses Problem in den Griff bekommen sollte.

Wie das Support-Studio von MW2, Beenox, ankündigte, gibt es jetzt einen aktualisierten Treiber für die PC-Version von Modern Warfare 2, der die Leistung des Multiplayers verbessern soll.

Modern Warfare am PC abgestürzt! Was soll ich tun? Der Nvidia-Treiber mit der Versionsnummer 526.47 verursachte bei vielen Spielern auf dem PC große Probleme, wobei Beenox vorschlug, frühere Treiber beizubehalten, um Abstürze und Leistungsprobleme während des Spiels zu vermeiden. Der spielbereite Nvidia GeForce-Treiber für Version 526.86 ist jetzt live, wobei Beenox und Nvidia zusammenarbeiten, um Abstürze zu unterbinden.

“Dieser neue Game-Ready-Treiber bietet das beste Spielerlebnis für Call of Duty: Modern Warfare 2”, so Nvidia. “Insbesondere dieser neue Game-Ready-Treiber bietet verbesserte Stabilität, löst Probleme mit Bildbeschädigungen und unterstützt NVIDIA DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex.”

DLSS Super Resolution und Reflex für Modern Warfare 2 (PC)

Richtig gelesen! Die PC-Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 unterstützt jetzt DLSS Super Resolution und Reflex, wobei letzteres es dir ermöglicht, die Latenz im Call of Duty-Spiel zu messen und zu optimieren. Beenox hat jedoch gewarnt, dass am Ende immer noch ein DXGI-Adapterfehler vorliegt, der eine saubere Treiberinstallation und ein Zurücksetzen erfordert!

Beenox sagt: “Das gestern vorgestellte Problem mit dem DXGI-Adapter liegt bei uns und hat nichts mit NVIDIAs neuestem Treiber zu tun, der das Spielerlebnis und die Stabilität erheblich verbessert. Wir ermutigen alle unsere PC-Spieler, ein Update durchzuführen.”

Den neuesten NVIDIA GeForce Game Ready Treiber findet man auf der offiziellen Webseite.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One und Windows PC (Battle.net oder Steam) verfügbar. Erst kürzlich haben wir für euch einen Guide-Artikel veröffentlicht, wie du im Multiplayer des Spiels besser wirst.