5 Tipps, wie du im Multiplayer von Modern Warfare 2 besser wirst

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Wir haben Tipps und Tricks für den Multiplayer für dich. - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist seit letzten Freitag erschienen und brachte uns den neuen Mehrspielermodus – der zwar noch ausbaufähig und noch keine Ranglisten hat, aber weltweit beliebt ist. Zumindest gibt es neue Franchise-Rekorde für den Start des Shooters. Gemeinsam mit Activision haben wir für euch 5 Tipps, wie du im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 besser wirst!

Tipp 1: Lerne wie man im Wasser kämpft

Die Kampfmechanik im Wasser ist eine der technologischen Neuerungen, die Infinity Ward für Modern Warfare 2 entwickelt hat. Denk daran, welche Auswirkungen das Wasser auf die Verwendung von Waffen und bestimmten Ausrüstungsgegenständen hat. Die Projektile deiner Waffen werden durch die erhöhte Dichte des Wassers beeinträchtigt. Dies solltest du beim Zielen unter Wasser stehts berücksichtigen. Im Wasser solltest du dir außerdem neue Strategien überlegen, welche einen Vorteil gegenüber tauchenden Feinden und Booten verschafft.

Tipp 2: Nutze die neuen Fahrzeuge im Spiel

Die neuen Fahrzeuge in Modern Warfare 2 bieten zusätzliche Manöver und Möglichkeiten, deine fahrenden Gegner auszuschalten:

Aus dem Fahrzeugfenster lehnen (und schießen, für den Fahrer und die Passagiere)

(und schießen, für den Fahrer und die Passagiere) Sich auf ein Fahrzeugdach hangeln

Zerstörung von Fahrzeugteilen

Reifen platzen lassen, ein Fahrzeug verlangsamen oder ausschalten

Welche Fahrzeuge stehen zur Verfügung? In Modern Warfare 2 kannst du Feinden u.a. mit einem Panzer, einem leichten Hubschrauber, einem Hubschrauberflugzeug, einem Schlauchboot und einem gepanzerten Patrouillenboot verfolgen.

Tipp 3 um in Modern Warfare 2 besser zu werden: Mach dich mit deinem taktischen Equipment vertraut

Deine Ausrüstung und die Feldaufwertungen im Spiel bieten mehr taktische Optionen als je zuvor in einem Call of Duty-Spiel. Für den Multiplayer besonders wichtig sind:

Taktische Kamera (Feldaufwertung)

(Feldaufwertung) Schockstock (Taktische Ausrüstung)

(Taktische Ausrüstung) Drill Charge (Tödliche Ausrüstung)

(Tödliche Ausrüstung) DDoS (Feld-Upgrade)

(Feld-Upgrade) Aufblasbarer Köder (Feld-Upgrade)

Tipp 4: Im Team hast du die besten Chancen zu gewinnen

Neben den populären Spielmodi Team-Deathmatch und Domination fördern und fordern die neuen Mehrspieler-Modi Knockout, Gefangenenrettung und Invasion dein Teamplay auf ihre individuelle Art.

In Knockout gewinnst du das Preisgeld für das gesamte Team, wenn ihr über den Geldsack in der Kartenmitte läufst. Außerdem können sich Spieler in diesem Modus gegenseitig wiederbeleben.

Bei der Gefangenenrettung liegt der Schlüssel zur erfolgreichen Verteidigung des Gefangenen darin, dass du genügend Teamkollegen an deiner Seite hast, um den Gefangenen zu verteidigen, während du gemeinsam nach vorne drängst, um die gegnerische Geisel zu sichern.

Invasion gibt euch ein denkbar simples Ziel vor: Besiegt deine Gegner, bevor sie dir zuvorkommen. Weil du in diesem Modus in großen Truppenverbänden gegen feindliche Mitspieler vorrückst, ist auch hierbei ein eingespieltes Teamplay der Schlüssel zum Sieg.

Tipp 5: Verschaffe dir einen besseren Überblick in der „Third Person“-Ansicht

An vielen Stellen in Modern Warfare 2 kann man in eine “Third Person”-Ansicht wechseln. Dabei entfernt sich die Kamera ein paar Meter von deiner Spielfigur und du blickst über die Schulter.

Der Vorteil liebt dabei auf der Hand: du verschaffst dir eine bessere Übersicht. Nicht nur über die direkte Umgebung, sondern auch für deine Teamkameraden, denen du Gegner “ansagen” kannst.

Bei der Third-Person-Perspektive kann man zwischen rechter und linker Schulter wechseln. Das Zoomen erfolgt automatisch, wenn sich die Kamera bewegt, und die Kamera hält an, bevor sie mit Objekten kollidiert, die sich in Ihrer Nähe befinden.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC (via Steam und Battle.net) verfügbar. Im Multiplayer von Modern Warfare 2 lässt sich Crossplay zwischen Xbox und PC nicht deaktivieren, aber wir haben für euch einen Tipp, wie es trotzdem funktioniert.

