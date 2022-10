Modern Warfare 2: Satte 9 neue Modis samt “Gun Game” in Entwicklung

Captain Price: Einer der wohl bekanntesten Charaktere aus Call of Duty. - (C) Activision

Es ist nichts Neues, dass während des Lebenszyklus eines Call of Duty-Spiels neue Spielmodis für den Multiplayer nachgereicht werden. Laut dem CoD-Insider “TheGhostOfHope” soll es mindestens neun weitere Spielmodi geben, die wir für Call of Duty: Modern Warfare 2 erhalten sollen – darunter den Fanfavoriten “Gun Game”.

Woher stammt der Leak? “TheGhostOfHope” ist eine bekannte Call of Duty-Quelle auf Twitter, die immer wieder richtig gelegen ist – vor allem im Bezug auf Multiplayer-Events. Bei diesem Leak ist jedoch unklar, ob der Insider die folgenden Spielmodis für den Multiplayer von Modern Warfare 2 über eine Quelle erfahren hat oder aus den InGame-Dateien.

Unveröffentlichte Modern Warfare 2 Spielmodis (laut Hope auf Twitter.com):

Reinforce

Drop Zone

Gun Game

Infected

Uplink

Cranked

Cyber Attack

Team Defender

Grind

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Neue Multiplayer-Spielmodis anscheinend in Entwicklung!

Wann startet “Gun Game” und “Cranked” in Modern Warfare 2?

Die oben genannten Spielmodis waren im Laufe der letzten Jahre Fanfavoriten, also wäre Entwickler Infinity Ward gut beraten, diese auch in Modern Warfare 2 zu starten. Irgendwie wäre es also vorhersehbar, dass diese Modis im 2-Jahres-Zyklus des Shooters irgendwann erscheinen werden. Vor allem “Gun Game” eher früher als später.

Wann sollen die unveröffentlichten Spielmodis in Modern Warfare 2 starten?

Das hat Hope leider nicht verraten. Wie bei früheren Call of Duty-Veröffentlichungen wird es so sein, dass diese Modis während neuer Spiel-Seasons gestartet werden. Immerhin müssen wir nicht lange auf die erste Season warten. Gemeinsam mit Modern Warfare 2 Season 1 erscheint am 16. November 2022 auch Warzone 2.0.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC (via Steam und Battle.net) verfügbar. Im Multiplayer lässt sich Crossplay zwischen Xbox und PC nicht deaktivieren, aber wir haben für euch einen Trick, wie es trotzdem funktioniert. Außerdem haben wir die Einzelspieler-Kampagne für euch getestet, die übrigens “kein Kommentar zu aktuellen Ereignissen” darstellt.

Passend zum Thema