Modern Warfare 2: Crossplay zwischen Xbox und PC lässt sich nicht deaktivieren

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat das selbe Problem wie andere Titel des Franchise zuvor: Crossplay zwischen PC und Xbox-Konsolen lässt sich nicht deaktivieren – eine Funktion die PlayStation-Spieler zu schätzen wissen.

Crossplay ist eine schöne Sache, vor allem wenn Freunde nicht auf der gleichen Plattform spielen. Doch manchmal wünscht man sich unter “Konsoleros” zu bleiben, vor allem bei Online-Shootern. PC-Spieler haben mit Maus und Tastatur einen leichten Vorteil gegenüber Controllern, vor allem in Bezug auf die Präzession – auch wenn für zweiteres eine Aim-Unterstützung (Zielhilfe) gibt.

Modern Warfare 2: Crossplay abschalten um PC-Cheatern zu entgehen

Auch wenn seitens der Entwickler viel versucht wird: Cheater finden immer Wege ins Spiel, vor allem bei so populären Titeln wie Call of Duty. Vor allem am PC ist dieses Problem tendenziell stärker, als auf Konsolen. Wenn Konsolen-Spieler das Crossplay deaktivieren, dann meistens um den Schummlern aus dem Weg zu gehen.

Bei den meisten Spielen, die Crossplay unterstützten, bleiben Konsolen- und PC-Spieler im Matchmaking trotzdem getrennt, allerdings nicht in Modern Warfare 2. PC- und Xbox-Spieler haben nicht die Möglichkeit, die Funktion zu deaktivieren.

Für Xbox-Spieler gibt es jedoch eine Möglichkeit, jedoch PC-Spieler nicht.

So deaktivierst du Crossplay in Modern Warfare 2 auf deiner Xbox-Konsole

Derzeit gibt es keine echte Option im Spiel, um Crossplay in Call of Duty: Modern Warfare 2 auf Xbox zu deaktivieren. Es gibt eine Methode – außerhalb des Spiels, wenn man in den Konsoleneinstellungen etwas ändert.

Gehe dazu zuerst ins Dashboard und drücke die Xbox-Taste. Nun kannst du Einstellungen auswählen.

Wähle Allgemein Nun Online-Sicherheit und Familie Danach Datenschutz und Online-Sicherheit Öffne Xbox-Datenschutz Details anzeigen und anpassen Kommunikation und Multiplayer Nun blockiere den Abschnitt mit netzübergreifendem Spielen teilnehmen

Wenn du diese Einstellungen auf deiner Xbox-Konsole vorgenommen hast, wirst du beim nächsten Spielstart eine Autorisierung erteilen müssen, um in die Multiplayer-Lobby des Spiels zu gelangen. Mach das und du wirst nur noch Xbox-Spieler in der Lobby finden. Das Matchmaking wird dadurch etwas länger dauern, aber so entgehst du PC-Cheatern.

Gibt es eine Möglichkeit Crossplay am PC zu dekatieren?

Nein! Crossplay in Call of Duty: Modern Warfare 2 am PC (Steam und Battle.net) kann nicht deaktiviert werden. Im Gegenteil zu den PlayStation-Versionen des Spiels gibt es unter Account & Network keine Möglichkeit für die Online-Funktionen Crossplay mittels Regler ein- oder auszuschalten.

Eventuell wird Infinity Ward diese Möglichkeit in Zukunft erweitern. Bei Modern Warfare (2019) war es möglich, das Matchmaking genauer einzustellen. Dabei konnte man wählen ob andere Spieler im Game ebenfalls ein Gamepad oder eine Tastatur und Maus verwenden.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erschien am 28. Oktober 2022 für Windows PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One und PlayStation 4 (PS4). Eine Übersicht aller Field-Upgrades und Killstreaks im Multiplayer findest du ebenfalls bei uns. Außerdem wird gemunkelt, dass der Titel im Laufe der nächsten 2 Jahre fast alle Original-Maps erhalten soll.

