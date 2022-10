Modern Warfare 2: Liste aller Field-Upgrades und Killstreaks

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2-Entwickler Infinity Ward enthüllte die vollständige Liste der Field-Upgrades, Killstreaks und Multiplayer-Modis bekannt. Der neueste Ableger des Shooter-Franchise erscheint am 28. Oktober, doch die Einzelspieler-Kampagne ist bereits seit dem 20. Oktober für alle Vorbestell-Kunden verfügbar. Durch das Abschließen der Kampagne gibt es exklusive Booster, Skins und mehr für den Multiplayer.

Field-Upgrades und Killstreaks werden für den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 wieder eine wichtige Komponente darstellen. Wozu? Spieler, die Feinde besiegen – ohne zu sterben, können abhängig von der Anzahl der Kills Boni wie UAVs und Raketenangriffe im Match erhalten. Field-Upgrades ermöglichen es, bestimmte Gegenstände zu verwenden, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Nun ist eine komplette Liste verfügbar, was uns in Modern Warfare 2 erwartet.

Konzentriere dich auf das Ziel: Wie Infinity Ward bestätigt, wird Modern Warfare 2 die Möglichkeit haben, ein “Scorestreak”-System anstelle des Killstreaks zu wählen. Dadurch werden Spieler belohnt, die sich auf das Ziel des Matches konzentrieren. Killstreaks gibt es in verschiedenen Stufen, aber man kann nur eine aus der Gruppe auswählen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer – Vollständige Killstreaks-Liste

Viele der Killstreaks sind bekannt aus der Serie und sehr ähnlich wie in Modern Warfare.

UAV- 4 Abschüsse / 500 Punkte

Bombendrohne – 4 Kills / 500 Punkte

Counter UAV – 5 Kills / 625 Punkte

Streumine – 5 Kills / 625 Punkte

Pflegepaket – 5 Kills / 625 Punkte

Präziser Luftangriff – 6 Kills / 750 Punkte

Marschflugkörper – 6 Abschüsse / 750 Punkte

Mörserschlag – 6 Kills / 750 Punkte

Sentry Gun – 7 Kills / 875 Punkte

SAE – 7 Kills / 875 Punkte

VTOL-Jet – 8 Kills / 1.000 Punkte

Overwatch Helo – 8 Kills / 1.000 Punkte

Wheelson-HS – 8 Kills / 1.000 Punkte

Stealth-Bomber – 10 Kills / 1.250 Punkte

Chopper-Schütze – 10 Kills / 1.250 Punkte

Notfall Airdrop – 10 Kills / 1.250 Punkte

Kampfhubschrauber – 12 Kills / 1.500 Punkte

Fortgeschrittenes UAV – 12 Kills / 1.500 Punkte

Juggernaut – 15 Kills / 1.875 Punkte

Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer – Liste aller Field-Upgrades

Field-Upgrades werden je nach Leistung und Nutzen im Laufe einer Runde aufgeladen. Zu den wiederkehrenden Upgrades gehören “Trophy System” und “Dead Silence”.

Taktische Kamera

Aufblasbarer Köder

DDoS

Ausfahrbare Abdeckung

Trophäensystem

Totenstille

Munitionskiste

Loadout-Drop

Tragbares Radar

Taktisches Einfügen

Kampfwut

Aufklärungsdrohne

Airdrop-Rauch

Unterdrückungsmine

Panzerabwehrgeschosse

Kann ich zwei verschiedene Field-Upgrades in MW2 aufladen? Infinity Ward bestätigte auch, dass Spieler auf Rang 45 die Option erhalten, zwei Field-Upgrades auf Kosten einer langsameren Wiederaufladerate ausrüsten zu können.

Welche Multiplayer-Modis wird es in Modern Warfare 2 geben?

Zum Release wird MW2 insgesamt 11 verschiedene Multiplayer-Spielmodis bieten. Die meisten davon sind für das traditionelle 6 gegen 6-Gameplay von Call of Duty ausgerichtet. Ground War und Ground War Invasion hingegen bieten 32 gegen 32-Maps. Zwei beliebte Fan-Modis fehlen jedoch: Gun Game und Gunfight. Es ist aber nicht auszuschließen, dass diese von Infinity Ward nachgereicht werden.

Das ist die Liste aller zum Release verfügbaren Multiplayer-Modis in Call of Duty: Modern Warfare 2:

Control

Domination

Free for All

Ground War (32v32)

Ground War Invasion (32v32)

Hardpoint

Headquarters

Knock Out

Prisoner Rescue

Search and Destroy

Team Deathmatch

Neue Modis in MW2 eine Hommage an Counter-Strike? Die meisten Modis sollten CoD-Spielern bekannt sein. Bei “Knock Out” gibt es keine Respawns und Spieler müssen länger an einem Paket festhalten als das gegnerische Team. Bei “Prisoner Rescue” muss ein Team Geiseln bewachen und das andere Team die Geiseln retten – ein kleiner Wink an Counter-Strike? Wie auch Knock Out wird es in Prisoner Rescue keine Respawns geben.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für Windows PC, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4) und Xbox One.

