Call of Duty: Modern Warfare 2 – Multiplayer Preload: Alle Termine

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Der Launch von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist in wenigen Tagen da! Der eigentliche Release-Termin für den Shooter ist am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC, doch es geht schon früher los. Der Preload ist bereits für den Modern Warfare 2-Multiplayer auf Konsolen bereits verfügbar und die Kampagne startet für digitale Vorbesteller ebenfalls heute.

Wann startet der Preload für Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer?

Konsolen-Spieler sind in Sachen Vorabladen für das neue Call of Duty besser bedient, als PC-Spieler. Wer möchte kann bereits jetzt den Preload für Xbox- und PlayStation-Konsolen von Modern Warfare 2 starten. PC-Spieler müssen sich noch ein wenig gedulden, hier alle Start-Termine:

PS5/PS4 : Preload bereits gestartet

: Preload bereits gestartet Xbox Series X/S und Xbox One : Preload bereits gestartet

und : Preload bereits gestartet Windows PC (Battle Launcher oder Steam): Ab dem 26. Oktober um 19:00 Uhr (deutscher Zeit)

Wie groß wird der Download von Call of Duty: Modern Warfare 2 sein?

Wie auch schon bei anderen Ablegern des Shooter-Franchise variiert die Downloadgröße von Modern Warfare 2 zwischen den verschiedenen Plattformen.

Windows PC: 30,5 bis 34,6 GB

Der Download für die Kampagne ist auf Steam 30,5 GB groß, bei Battle.net 34,6 GB. Warum es hier Unterschiede gibt hat Activision nicht verraten. Die PC-System-Voraussetzungen für das Spiel findet ihr ebenfalls bei uns.

PlayStation 5 (PS5): 63 GB

Basis-Spiel: 36,2 GB

Kampagne 1: 8,1 GB

Kampagne 2: 8,2 GB

Warzone 2: 2,5 GB

Kooperativ: 2,6 GB

Multiplayer: 5 GB

Xbox Series X/S: 71,43 GB

Kampagne (einzeln): 42,6 GB

PlayStation 4 (PS4): 66 GB

Basis-Spiel: 35,5 GB

Kampagne 1: 7,2 GB

Kampagne 2: 11,6 GB

Warzone 2: 3 GB

Kooperativ: 3,2 GB

Multiplayer: 5,5 GB

Warum sollte man die Kampagne spielen, wenn man eigentlich nur den Multiplayer zocken möchte? Es gibt diesmal einige Extras, Operatoren und Waffen-Baupläne freizuschalten, wenn man die Kampagne beendet.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) startet am 28. Oktober 2022.

Passend zum Thema