Call of Duty: Modern Warfare 2 – Das sind die PC-Anforderungen

Call of Duty: Modern Warfare 2 Logo - (C) Infinity Ward, Activision

Entwarnung! Dein PC-Setup, wenn es für das letzte Call of Duty: Vanguard “gereicht” hat, wird auch mit Call of Duty: Modern Warfare 2 “weiterleben” dürfen – vorerst. Die PC-System-Anforderungen wurden nämlich gerade enthüllt. Zumindest zum Release wird es ausreichen.

Die PC-Spezifikationen für Modern Warfare 2 fallen niedriger aus, als gedacht. Mit einem Intel Core i3-6100, 8 GB RAM und einer Nvidia GeForce GTX 960 kann man ins Spiel einsteigen, wenn auch bei niedrigen Einstellungen. Activision möchte anscheinend sicherstellen, so viele Spieler wie möglich zu erreichen – auch am PC. Zusätzlich benötigt man “nur” 72 GB Speicherplatz, zumindest zu Beginn. Call of Duty-Spieler wissen: es wird mehr!

Hier die PC-System-Voraussetzungen, um Call of Duty: Modern Warfare 2 am PC zu spielen:

Betriebssystem

Minimum: Windows 10 64 Bit (neuestes Update)

Empfohlen/Konkurrenzfähig/Ultra 4K: Windows 10 64 Bit (neuestes Update) / Windows 11 64 Bit (neuestes Update)

CPU

Minimum: Intel Core I3-6100 / Core I5-2500K ODER AMD RYZEN 3 1200

Empfohlen: Intel Core I5-6600K / Core I7-4770 ODER AMD RYZEN 5 1400

Konkurrenzfähig: Intel Core I7-8700K ODER AMD RYZEN 7 1800X

Ultra 4K: Intel Core I9-9900K ODER AMD RYZEN 9 3900X

Arbeitsspeicher

Minimum: 8 GB

Empfohlen: 12 GB

Wettbewerbsfähig/Ultra 4K: 16 GB

Speicherplatz

Minimum/Empfohlen/Wettkampf/Ultra 4K: 72 GB bei Release von Call of Duty: Modern Warfare 2. Es handelt sich um ein Live-Service-Spiel, der benötigte Speicherplatz wird also durchaus mit der Zeit größer ausfallen.

Hi-Rez-Assets-Cache

Minimum/Empfohlen/Konkurrenzfähig: Bis zu 32 GB

Ultra-4K: Bis zu 64 GB

Wofür benötige ich das? Hi-Rez Assets Cache ist optionaler Speicherplatz, der zum Streamen von hochauflösenden Assets verwendet werden kann. Die Option kann in den Spieleinstellungen deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt wird.

Grafikkarte

Minimum: NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470

Empfohlen: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Konkurrenzfähig: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT

Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Videospeicher

Mindestens: 2 GB

Empfohlen: 4 GB

Wettbewerbsfähig: 8 GB

Ultra-4K: 10 GB

Empfohlene Treiber von NVIDIA/AMD

Nvidia: 516,59

AMD: 22.9.1

Call of Duty: Modern Warfare 2 verwendet RICOCHET Anti-Cheat

Wie der offizielle Call of Duty-Blog mitteilt, wird Modern Warfare 2 “mit einer neuen einheitlichen Sicherheitsplattform starten, die neue und wiederkehrende Schadensbegrenzungen zur Förderung des fairen Spiels bietet” am PC starten.

Bereits morgen können digitale Vorbestellkunden die Kampagne des Spiels starten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 startet am 28. Oktober 2022 für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One.

Passend zum Thema