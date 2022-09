Call of Duty: Modern Warfare 2 soll fast alle Original-Maps erhalten

Welche Maps wird Call of Duty: Modern Warfare 2 beinhalten? Alle! Also alle die wir aus Modern Warfare 2 (2009) kennen – wenn der Leak von TheGhostOfHope stimmt.

Der bekannte Call of Duty-Leaker schreibt auf Twitter, dass ihm eine interessante Information zugekommen ist, die er kürzlich von einer nicht genannten vertrauenswürdigen Quelle gehört hat.

Wie TheGhostOfHope meint, plant Infinity Ward fast alle Maps von Modern Warfare 2 (2009) für Modern Warfare 2 (2022) zu veröffentlichten. Allerdings nicht gleich zu Release, die Maps könnten sehr wahrscheinlich Inhalte für das zweite Jahr (2023) bedeuten.

Der größte Unterschied zu den Veröffentlichungen der letzten Jahre wird sein, dass dieses Call of Duty länger als ein Jahr unterstützt wird. Modern Warfare 2 stellt nämlich auch den Call of Duty-Ableger für 2023 dar. Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir nächstes Jahr wohl kein neues Call of Duty erhalten werden. Es ist eher so, dass Infinity Ward quasi alle wichtigen Multiplayer-Maps Remastered.

Interesting piece of info I heard from a trustworthy source recently…

Infinity Ward are planning to release all/almost all Modern Warfare 2 (2009) maps together all at once some time during the post launch of Modern Warfare II (2022). Very likely this could be Year 2 content. pic.twitter.com/7ZdVTftcug

— Hope (@TheGhostOfHope) September 1, 2022