Call of Duty: Modern Warfare 2 – Ranglistenspiel kommt erst 2023

Kann man den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 aktuell bewerten? Nun, wenn ich es müsste, dann wäre die Wertung sicherlich unterhalb einer 5. Warum? Das Multiplayer-Spiel der aktuellen CoD-Ausgabe ist unfertig. In Modern Warfare 2 (2022) gibt es nicht einmal ein Ranglistenspiel. Aber was noch nicht ist, kann noch werden!

“Ranglistenspiele kommen 2023 in Modern Warfare 2”, so Treyarch in den sozialen Medien.

Demnach arbeitet Treyarch mit den Partnerstudios zusammen, um Folgendes bereitzustellen:

Bisher fehlen diese Funktionen, die nicht so unwichtig sind. Somit können Spieler, die daran interessiert sind, gegen andere Spieler auf demselben Niveau anzutreten, aufatmen. Im Moment liegt das Level-Cap bei Rang 55.

#CONFIRMED: Ranked Play arrives on #ModernWarfare2 in 2023, and we're working with our partners to deliver:

Competitive Modes ✅

Ranked Skill Divisions ✅

Visible Skill Ratings ✅

Top 250 Leaderboard ✅

Competitive Rewards ✅

More details to come!

— Treyarch Studios (@Treyarch) November 2, 2022