Modern Warfare 2: Physische Verkäufe gestiegen, aber “Disk ist leer”

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

“Wir leben in einer digitalen Welt”, meint zumindest Activision, sonst hätte es auch Spieldateien auf der Disk von Call of Duty: Modern Warfare 2 gegeben. Denn mehr als ein Installationsprogramm findet man nicht auf der physischen Edition des Spiels, die nicht mehr als 70 Megabyte Daten auf sich hat.

Satte 42 Prozent sind die Verkäufe von Modern Warfare 2 gegenüber Vanguard aus dem Jahr 2021 zum Startwochenende gestiegen, wie GamesIndustry.biz berichtet. Gegenüber Black Ops Cold War aus dem Jahr stiegen die Verkäufe des aktuellen Call of Duty um 9 Prozent, dem beliebtesten Titel seit dem Modern Warfare-Neustartet im Jahr 2019.

Digitale Käufe seit Corona auf dem Vormarsch

Was genau Activision veranlasst hat rein gar keine Spieldateien mehr auf die Disk zu pressen, können wir nur vermuten. Immerhin sind laut dem Bericht von GamesIndustry.biz die physischen Verkäufe nach Modern Warfare um 61 Prozent zurückgegangen. Wir werden die nächste Woche sehen, wie viele Spieler sich tatsächlich eine physische Edition des Spiels geholt haben, wenn auch andere Marktzahlen veröffentlicht werden.

Übrigens entfielen 50 Prozent der physischen Verkäufe von Call of Duty: Modern Warfare 2 auf die PlayStation 5. 18 Prozent auf die PS4 und 29 Prozent auf die Xbox (Xbox One und Xbox Series X/S).

Nichts geht über einen guten Download: Spieler die sich die aktuelle CoD-Ausgabe auf Disk geholt haben werden enttäuscht sein, da es nicht viel Daten darauf gab. Allerdings ist es 2022 auch fraglich, ob Spieldateien irgendwas noch bringen, wenn man sich die mächtigen Day-One-Patches (in diesem Fall 37 GB) ansieht.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC (via Steam und Battle.net) verfügbar. Im Multiplayer lässt sich Crossplay zwischen Xbox und PC nicht deaktivieren, aber wir haben für euch einen Trick, wie es trotzdem funktioniert. Außerdem haben wir die Einzelspieler-Kampagne für euch getestet, die übrigens “kein Kommentar zu aktuellen Ereignissen” darstellt.

