Modern Warfare 2: Hotel aus Amsterdam überlegt “rechtliche Schritte”

Amsterdam in Call of Duty: Modern Warfare 2. - (C) Activision

Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, wirkt im aktuellen Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) “lebensecht”. Aber nicht jeder ist damit zufrieden, vor allem das Conservatorium Hotel, dass “ohne Rücksprache” zerstört wird.

Das Conservatorium Hotel in Amsterdam befindet sich in einem monumentalen Gebäude. Davor schwarzer Rauch, ein brennendes Auto und verlassene Feuerwehrautos. Willkommen in Modern Warfare 2. Das Hotel ist eine der Bühnen der “Weltreise” im aktuellen Call of Duty. Dabei gibt es jedoch ein Problem, dass Infinity Ward und Activision (samt zukünftigen Eigentümer Microsoft) teuer zu stehen kommen könnte: Niemand hat gefragt, ob das Hotel virtuell beschossen werden darf.

Das sagt der Hotelmanager zum Auftritt im Spiel:

“Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Conservatorium Hotel unerwünschterweise Schauplatz des neuen Call of Duty ist”, so Hotelmanager Roy Tomassen gegenüber Volkskrant.nl.

“Generell unterstützen wir keine Spiele, die den Anschein erwecken, Gewalt anzuwenden. Das Spiel spiegelt in keiner Weise unsere Kernwerte wider und wir bedauern unsere offensichtliche und unerwünschte Beteiligung.”

Das Hotel erwägt noch mögliche Schritte – wenn es welche gibt.

Modern Warfare 2 bietet “realistisches Amsterdam-Erlebnis”

Auch wenn die Entwickler – wegen der Corona-Pandemie – auf Fotos und Videos das virtuelle Amsterdam (Niederlande) im Shooter aufbauen mussten, sieht es verdammt real aus. Gebäude, Kanäle und sogar Ausflugsboote sind genau dort, wo sie auch in der Realität zu finden sind. Es gibt Namensänderungen von Bars, Restaurants, Biermarken und Rotlicht-Klubs, auch das Conservatorium Hotel heißt “Breenbergh”, denn so wollten die Entwickler juristischen Ärger vermeiden. Ob das aufgrund der “realen Eindrücke” möglich ist, wird sich zeigen.

Warum interessiert sich sogar ein Hotel für Call of Duty? Nun, die Shooter-Serie von Activision ist wirklich lukrativ. Seit 2003 verkauften die 19 Spiele insgesamt über 400 Millionen Exemplare. Call of Duty bringt Publisher Activision-Blizzard jedes Jahr einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC (via Steam und Battle.net) verfügbar. Im Multiplayer lässt sich Crossplay zwischen Xbox und PC nicht deaktivieren, aber wir haben für euch einen Trick, wie es trotzdem funktioniert. Außerdem haben wir die Einzelspieler-Kampagne für euch getestet, die übrigens “kein Kommentar zu aktuellen Ereignissen” darstellt.

