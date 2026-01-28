Resident Evil Requiem PS5 Pro Features: 4K, bis zu 120 FPS & DualSense-Immersion

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du Resident Evil Requiem auf der PS5 Pro erleben willst, wirst du nicht enttäuscht sein. Capcom und Game-Director Akishi Nakanishi haben bestätigt, dass der Horror-Hit von Capcom die zusätzliche Leistung der PS5 Pro in massiven technischen Verbesserungen umsetzt – und zwar auf eine Art, die sowohl Grafik-Fans als auch Performance-Junkies glücklich macht.

Das Ergebnis? Ein Spiel, das auf Sonys stärkerer Konsole deutlich jenseits der bisherigen PS5-Erfahrung spielt und damit zeigt, wie viel mehr aus der RE-Engine herauszuholen ist.

4K-Ray-Tracing-Horror mit bis zu 60 FPS

Im Fokus der PS5 Pro-Version steht eine grafisch optimierte Darstellung mit Ray Tracing. Der Technik, die Licht und Schatten realistischer macht als je zuvor. Wenn du Ray Tracing aktiviert hast, läuft Resident Evil Requiem in nativer 4K-Auflösung bei stabilen 60 Frames pro Sekunde.

Das bedeutet: realistische Reflexionen, detaillierte Umgebungen und atmosphärische Lichteffekte, die den Horror noch intensiver wirken lassen. Gerade in engen Gängen und düsteren Korridoren, wo jeder Schatten wie ein drohender Feind wirken kann, sorgt das für eine tiefere Immersion.

Performance-Mode mit bis zu 120 FPS

Wenn du lieber Performance statt Grafikzauber willst, gibt es gute Nachrichten. Auf der PS5 Pro kannst du Ray Tracing ausschalten und dafür extreme Frameraten genießen. In diesem Modus schafft das Spiel bis zu 120 FPS, mit einem Durchschnitt von etwa 90 FPS, abhängig von deinem Display.

DualSense-Integration: Mehr als nur Vibration

Die PS5 Pro-Fassung nutzt nicht nur die rohe Leistung der Hardware, sondern auch die Einzigartigkeiten des DualSense-Controllers. Durch adaptiven Trigger-Widerstand, haptisches Feedback und die eingebauten Lautsprecher sollst du tatsächlich spüren, was passiert: vom harten Widerstand beim Abfeuern einer Waffe bis hin zu subtilen Vibrationen beim Interagieren mit Objekten oder Rätseln.

Das macht nicht nur das Kampferlebnis intensiver, sondern lässt dich auch auf ganz neue Weise in die unheimliche Welt von Resident Evil Requiem eintauchen.

