Far Cry 6: Erstmals in der Serie gibt es eine Third-Person-Ansicht

Far Cry 6 von Ubisoft

Far Cry 6 wurde offiziell angekündigt und sorgte für große Aufregung. Es ist etwas mehr als ein Jahr her, seit das letzte Spiel von Far Cry veröffentlicht wurde, und seitdem sind die Fans gespannt, was die Zukunft für die Serie bringt. Nach dem, was bereits gezeigt wurde, beabsichtigt Far Cry 6, zu den Wurzeln der Serie zurückzukehren und gleichzeitig viele neue Ideen auf den Tisch zu bringen.

Ein Neuzugang, der in den vorherigen Far Cry-Spielen nicht erwähnt wurde, ist eine Third-Person-Ansicht während Zwischensequenzen und anderen Ereignissen im Spiel. Dies wird eine nette Abwechslung sein, da Far Cry-Zwischensequenzen traditionell aus der Perspektive der Ego-Ansicht gespielt werden.

Hoffentlich gibt das Hinzufügen von Zwischensequenzen aus der Third Person dem Spieler ein besseres Gefühl der Verbindung zum spielbaren Protagonisten. In den vorherigen Far Cry-Spielen konnte der Spieler den Protagonisten nur unter besonderen Umständen sehen. In Far Cry 3 sahen wir Jason, den Protagonisten, nur ein paar Mal. Darüber hinaus wird Far Cry 6 wieder einen voll-stimmigen spielbaren Protagonisten enthalten. Eine gute Wahl von Ubisoft.

Held mit Persönlichkeit

Wir werden unsere Helden also sehen, er wird sprechen und damit dem Bösewicht vielleicht ein wenig die Show am Bildschirm stehlen. Es gibt nämlich einen guten Grund, warum wir die Bösewichte in Far Cry-Spielen so groß schätzen. Sie sind äußerst einprägsam und gut geschrieben, wie Vaas in Far Cry 3.

Far Cry 6 wird am 18. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht.