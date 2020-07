Ubisoft reagiert auf Far Cry 6-Leak mit dem offiziellen Teaser

Far Cry 6 wurde geleakt. Nun reagiert Ubisoft.

Durch einen Leak im PlayStation Store wissen wir, dass Far Cry 6 bald erscheinen wird. Immerhin wissen wir das Breaking Bad-Darsteller Giancarlo Esposito als Hauptgegner des Spiels im Mittelpunkt stehen wird.

Mit Bedacht hat sich Ubisoft dafür entschieden, nach dem Leak, dass man einen kurzen Einblick in das Spiel gibt. Und man bestätigte gleich Espositos Charakter im kommenden Shooter. Der Twitter-Beitrag gibt uns einen Einblick, was wir morgen Sonntag sehen werden.

Far Cry 6: Erstes Videomaterial veröffentlicht

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/SCNvo0qB1R — Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) July 10, 2020

Was das Spiel selbst angeht, so scheint es morgen jede Menge Details zu geben, die veröffentlicht werden. Laut der Beschreibung im PlayStation Store werden die Spieler die Rolle von Dani Rojas übernehmen, einem Freiheitskämpfer, der auf einer Insel namens Yara lebt. Laut der Inhaltsangabe ist die Insel ein „in der Zeit gefrorenes tropisches Paradies“, in dem Anton (Giancarlo Esposito) mit eiserner Faust den schönen Ort regiert. Er hat auch einen Sohn namens Diego, der laut Beschreibung den blutgetränkten Fußabdrücken seines Vaters folgen will.

Interessanterweise haben Fans bereits theoretisiert, dass Far Cry 6 viel mit seinem bekanntesten Vorgänger zu tun haben wird, und viele bemerken, dass Diego’s geschlitzte Augenbraue seltsamerweise an die von Far Cry 3’s legendärem Hauptgegner Vaas erinnert. Das Gesichtsmerkmal hat viele zu der Annahme geführt, dass dieser sechste Eintrag als Vorläufer der Vergangenheit des exzentrischen Bösewichts fungieren wird, insbesondere als Michael Mando kürzlich neckte, er könnte die Rolle in einem zukünftigen Spiel wiederholen. Es scheint jedoch, dass an diesem Sonntag alles enthüllt wird.

Alle bisher veröffentlichten Fakten zum Shooter von Ubisoft

Der Leak im PlayStation Store bestätigt auch, dass das Far Cry 6 Online-Multiplayer für bis zu zwei Spieler unterstützt, was mit früheren Spielen der Serie übereinstimmt. Es liegt auf der Hand, dass die Online-Multiplayer-/Koop-Funktionen wahrscheinlich denen von Far Cry 4 und 5 sehr ähnlich sein werden. Fans sollten daher weiterhin erwarten, dass das Spiel in erster Linie ein Einzelspieler-Erlebnis ist.

Laut dem Leck wird Far Cry 6 am 18. Februar 2021 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, wobei sich auch die Versionen PS5 und Xbox Series X in der Entwicklung befinden.