Far Cry 6: Keine neuen Inhalte mehr geplant

Ubisoft wird für den Open-World-Ego-Shooter Far Cry 6 keine Updates mehr veröffentlichen. Das Unternehmen verkündete dies auf der Social-Media-Plattform X und teilte mit, dass die Online-Dienste für das Spiel weiterhin verfügbar sein werden. Die Entscheidung, den Content-Support für Far Cry 6 zu beenden, wurde wahrscheinlich getroffen, um sicherzustellen, dass die Studios, die an dem Spiel arbeiten, sich vollständig auf das nächste Far Cry-Spiel konzentrieren können.

Thanks to the millions of players who joined the fight! Your adventures can continue in Yara w/o interruption of online services however, the dev team will no longer be making updates to Far Cry 6.

We appreciate your passion, creativity, & love of Chorizo, even Anton is proud! pic.twitter.com/4Mk3BSmlE1

— Far Cry (@FarCrygame) November 1, 2023