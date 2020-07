Far Cry 6: Breaking Bad-Schauspieler könnte mitspielen, laut Gerücht

Giancarlo Esposito (spielte Gustavo "Gus" Fring) in Breaking Bad (links) neben Hauptdarsteller Bryan Cranston (Walter White)

Obwohl Far Cry 6 noch nicht offiziell angekündigt wurde, stellt sich heraus, dass Breaking Bad-Schauspieler Giancarlo Esposito im sechsten Haupteintrag der Spielserie von Ubisoft zu sehen sein könnte.

Nach der Ankündigung von Esposito in einem Interview, dass er an einem Spiel gearbeitet habe, das „riesig werden wird“, stellte Gamereactor UK in einem seitdem gelöschten Artikel klar, dass das Spiel, auf das sich Schauspieler Esposito bezog, Far Cry 6 war.

Die Abschaffung des Artikels legt nahe, dass die Behauptung etwas Wasser enthält. Eine offizielle Ankündigung muss noch von Ubisoft, dem Publisher, erfolgen.

Far Cry 6: Giancarlo Esposito wäre nicht der erste große Schauspieler in der Spielserie

Dies wäre jedoch keine große Überraschung. In Far Cry 3 war Michael Callo, der Schauspieler von Better Call Saul, als einer der besten Bösewichte der Serie, Vaas, zu sehen. Dann wurde Far Cry 4 Bösewicht Pagan Min von dem berühmten Synchronsprecher Troy Baker gespielt. Esposito, der jemanden in Far Cry 6 porträtiert, wäre Teil eines logischen Fortschritts.

Außerdem wäre es für Esposito sinnvoll, den Bösewicht darzustellen. Die Far Cry-Serie ist bekannt für ihre Bösewichte, und Esposito hat seine Fähigkeiten als Bösewicht unter Beweis gestellt. Zwischen seiner Rolle als Drogenkönig Gus Fring in Breaking Bad and Better Call Saul und Moff Gideon in The Mandalorian hat Esposito eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Spielen von kalten und abscheulichen Charakteren.

Wann wird das Spiel endlich angekündigt?

Dennoch hat der Titel noch keine offizielle Enthüllung erhalten. Beim kommenden Ubisoft Forward könnte die es endlich angekündigt werden. Bisher haben nur Gerüchte darauf hin, dass Far Cry 6 ist derzeit in der Entwicklung, einschließlich einem zusätzlichen Bericht von Gamereactor, deuten auf die Existenz hin.

Far Cry 6 würde sich jedoch einem kleineren Startplan für Ubisoft anschließen. Assassin’s Creed: Valhalla wird voraussichtlich zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht werden, obwohl Ubisoft noch keine konkreten Veröffentlichungstermine für einen seiner anderen bekannten Titel wie Beyond Good & Evil 2 und Watch Dogs Legion angegeben hat. Die Präsentation von Ubisoft könnte dies jedoch in Kürze ändern.

Es wird gemunkelt, dass der sechste Haupteintrag von Far Cry auf nicht festgelegten Plattformen entwickelt wird.