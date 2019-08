Der Synchronsprecher Troy Baker von Joel aus The Last of Us hat über seinen ikonischen Charakter gesprochen und darüber, ob dieser eher gut oder böse ist.

Anfang des Monats auf der Manchester Comic Con wurde Baker gefragt, ob er lieber gute oder böse Charaktere spielt. Dieser antwortete darauf, dass es nicht immer nur schwarz oder weiß sehen kann.

„[Mit The Last of Us ist es so, dass] du vermutest Joel ist der Held und David [gespielt von Nolan North] ist der Bösewicht, aber…jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte“ „Ich glaube fest, dass David glaubt das Beste für seine Leute zu machen und der Held in seiner Geschichte zu sein“

„Joel, Ich glaube, passt nicht in dieses Schema rein. Ich glaube nicht, dass Joel glaubt ein Held zu sein. Wenn er sich entscheiden müsste, glaube ich, dass Joel sich selbst als Bösewicht sieht. Deswegen kann er sagen, auf beiden Seiten gewesen zu sein. Zum Beispiel kann er sagen „Ich bin nur ein Typ der versucht durchzukommen. Ich bin nicht hier um irgendjemanden zu retten. Ich bin nicht hier um irgendjemandes Pläne zu zerstören. Ich versuche nur einen Tag nach dem anderen zu leben.“ Baker fügte hinzu: „Abgesehen davon, wenn du einmal den Joker gespielt hast, ist es aus Sicht des Spielers viel mehr Spaß den Bösewicht zu spielen. Viel mehr Spaß!“

Es bleibt spannend

Wenn ihr The Last of Us gespielt habt werdet ihr wissen, dass sich Joels moralische Haltung zuletzt in einer sehr grauen Zone befindet, was diese Aussagen sehr interessant macht. Außerdem ist es sehr unklar was für eine Rolle Joel im nächsten Teil spielen wird. Seit dem letzten Trailer gibt es auch Spekulationen darüber, ob der gezeigte Joel auch wirklich Joel ist, oder ob er nicht sogar Ellie’s Einbildung ist.

Wir müssen wohl noch sehr geduldig sein um zu erfahren wie die Geschichte weitergehen wird. Vielleicht wird der Releasetermin ja tatsächlich im November bekannt gegeben. Wir sind sehr gespannt und können es nicht mehr erwarten!