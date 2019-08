Noch ein PlayStation-Gerücht! Über 4chan (via NeoGAF) ist ein neues Leck aufgetreten, das einige möglicherweise bedeutsame Details zu The Last of Us Part 2 und dessen Ankündigung des Veröffentlichungsdatums zu enthalten scheint. Anscheinend wird Sony im November dieses Jahres einen neuen State of Play-Stream veröffentlichen, der einige wichtige Updates für zwei ihrer größten exklusiven Veröffentlichungen enthält.

Der Stream wird einen Trailer zum Start von Death Stranding zeigen, dass am 8. November erscheinen wird (der Stream findet also vor seiner Veröffentlichung statt). Darauf folgt ein Update für EAs kommenden Star Wars Jedi: Fallen Order. Aber die Hauptattraktion der Show wird anscheinend der mit Spannung erwartete The Last of Us Part 2 von Naughty Dog sein, der anscheinend auch einen Trailer erhalten wird, der angeblich das Erscheinungsdatum des Spiels bekannt gibt. So soll der lang erwartete Titel endlich im Mai 2020 erscheinen.

Das Leck erwähnt auch ausdrücklich, dass Ghost of Tsushima nicht Teil dieses Streams sein wird und für ein weiteres Ereignis im Jahr 2020 geplant wird. Die Entwicklung des Open World-Titels kommt angeblich gut voran, hat jedoch einige Verzögerungen als Sucker Punch versucht, Texturen und Frameraten auf den neuesten Stand zu bringen und gleichzeitig das Spiel für Hardware der nächsten Generation zu optimieren.

Was soll man noch glauben?

4chan war in der Vergangenheit nicht immer die zuverlässigste Quelle, und es war auch nicht das erste Mal, dass wir Gerüchte über das Erscheinungsdatum von The Last of Us 2 erhielten, das bei einem State of Play angekündigt wurde, dass dann nicht passierte. Dann ist da noch die Tatsache, dass wir erst im August sind, was für Sony ein bisschen zu früh scheint, um die Pläne für einen November State of Play fertigzustellen. Es ist auch erwähnenswert, dass es mehrere Berichte gegeben hat, die besagten, dass das Spiel im Februar 2020 und nicht im Mai erscheinen wird.

Das Timing würde jedoch passen. Ein Trailer zum Erscheinen von Death Stranding und ein Trailer zu Fallen Order vor seinem eigenen Start im November sind beide sinnvoll, und es ist auch naheliegend, dass Sony dann versuchen würde, sein Marketing zu verlagern. Gerade für Death Stranding, einer der letzten großen PS4-Exklusiv-Titel.

Egal wie die Geschichte ausgehen wird: Bei DailyGame werdet ihr darüber informiert!