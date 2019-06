Star Wars Jedi: Fallen Order hat viele Augen mit viel Vorfreude erleuchtet, auch bei der diesjährigen E3 in Los Angeles. Es ist das erste große Einzelspieler-Spiel seit langem im SW-Universum und die Leute freuen sich darauf, in dieses Spiel einzusteigen. Eine Sache, die ihr bisher vielleicht aus dem Gameplay-Material bemerkt habt, ist, dass die Gliedmaßen der verschiedenen menschlichen Feinde stabil geblieben sind, auch wenn einige Droiden zerbröselt sind. Warum das?

Nun, die Antwort ist relativ simpel. Disney hat Richtlinien herausgegeben die das Zerstückeln von Menschen verbietet. Respawn sprach darüber mit IGN, nachdem sie ausführliches Filmmaterial des Spiels gesehen hatten. Sie bestätigten, dass dies Teil der Richtlinien ist, die Disney / Lucasarts aufstellt. Ein Künstler der Zeichentrickserie, The Clone Wars, hat dies anscheinend untermauert. Der Kampf des Spiels ähnelt also vielleicht Sekiro, aber niemand verliert hier einen Arm.

Interessanterweise ist der Grund nicht so prüde wie erwartet. Es liegt weniger an der Gewalt selbst als vielmehr daran, dass die Momente der Zerstückelung einen massiven Einfluss haben, wie sie in den Filmen zu sehen sind (zum Beispiel, dass Luke gegen Ende von The Empire Strikes Back die Hand abschneidet). So ist es möglich, dass jemandem eine dramatische Höhepunktsbewegung in den Armen oder im Kopf abfällt, aber was das durchschnittliche Gameplay angeht, schneidet ein Lichtschwert keinem Soldaten die Gliedmaßen ab.

Star Wars Jedi: Fallen Order wird am 15. November für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.