Death Stranding steckt seit dem Tag, an dem wir zum ersten Mal von seiner Existenz erfahren haben, im Dunkeln, und zweieinhalb Jahre (und mehrere Trailer) später ist es immer noch ziemlich düster. Ein Teil dieses Nebels wird jedoch dank der bevorstehenden europäischen Gaming-Messe Gamescom bald verschwinden.

Geoff Keighley, der die Eröffnungsveranstaltung der Gamescom, Opening Night Live, ausrichtet, hat bestätigt, dass unter den möglicherweise neuen Premieren und Ankündigungen während der Show Hideo Kojima anwesend sein wird, um „einen exklusiven neuen Look von Death Stranding zu präsentiere.“ Es findet am 19. August statt und wird wie der Rest von Opening Night Live auf der ganzen Welt live übertragen.

Es gibt natürlich kein Wort darüber, was diese Premiere bedeuten wird, aber man muss davon ausgehen, dass es sich bei der Veröffentlichung des Spiels in ungefähr drei Monaten (zumindest) um einen neuen Trailer handeln muss. Ich erhoffe mir ein fleischiges Gameplay, also drückt die Daumen.

Vor kurzem sprach Kojima darüber, dass sich das Spiel noch in der „Crunch-Phase der Entwicklung“ befindet und dass noch Anpassungen daran vorgenommen werden. Es sollte also interessant sein zu sehen, was genau gezeigt wird.

Death Stranding erscheint am 8. November für die PS4.