Die besten 7 Drama-Serien auf Netflix

Die 7 besten Drama Serien auf Netflix

Keine Frage – Netflix hat die Art und Weise wie wir fernsehen für immer verändert. Versammelten wir uns in den 80’ern noch Montagabends im Wohnzimmer, um gemeinsam die neueste Folge Dallas zu sehen, binge-watched man heute im Eiltempo durch eine Vielzahl an Serien, von denen man bei den meisten nicht einmal wusste, dass sie existieren.

Nicht alles, was im Netflix Sortiment glänzt, ist auch Gold

Es wäre natürlich übertrieben oder gar gelogen zu behaupten, dass der gesamte Netflix Katalog aus ausschließlich brauchbarem Material besteht. Dem ist natürlich ganz und gar nicht so. Neben vielen Eigenproduktionen und höchstens durchschnittlichem Material beherbergt Netflix aber auch einige großartige Serien, in die jeder zumindest mal hineingesehen haben sollte. Die besten 9 Netflix Serien haben wir euch ja schon präsentiert.

Da es genreübergreifend sehr viel Material gibt, haben wir uns entschlossen, uns heute einfach nur mal um die Drama Shows zu kümmern. Es sei hier erwähnt, dass manche dieser Serien seit ihrer Pilotfolge durchaus schon einige Jahre auf dem Buckel haben oder ihre Geschichte gar schon bei einem Serienfinale zum Abschluss gebracht haben. Macht aber nix. Ganz im Gegenteil – immerhin habt ihr hier die Gelegenheit, euch das ganze Teil auf einmal reinzuziehen, ohne jahrelang auf neue Staffeln warten zu müssen.

Unsere besten 7 Netflix Drama Serien (in umgekehrter Reihenfolge):

PLATZ 7: PEAKY BLINDERS – GANGS OF BIRMINGHAM

Laufzeit: 2013 – laufend

Episoden: 30

IMDB Rating 8,8

Absolute Empfehlung für alle, die Filme wie „Gangs of New York“ zu ihren Favoriten zählen. Thomas Shelby (Cillian Murphy) und seine Gang treiben in Birmingham der 1920’er ihr Unwesen und versuchen sich ohne Rücksicht nach oben durchzuboxen. Die Serie ist rau, dreckig, brutal und authentisch. Wer Cillian Murphy aus Kinofilmen wie „28 days later“, „Batman begins“ oder „Inception“ kennt, weiß, dass sich der irische Schönling niemals auf Standardkost einlassen würde.

Peaky Blinders baut auf dem Phänomen auf, dass man als Zuseher eigentlich den Kriminellen die Daumen hält und nicht den Good Guys. Eine Änderung die mit Serien wie „The Shield“ oder „Dexter“ begonnen hat und vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

Platz 6 der besten Drama-Serien auf Netflix: FARGO

Laufzeit: 2014 – laufend

Episoden: 30

IMDB Rating 8,9

Zumindest in der ersten Staffel lose an die großartige Filmvorlage der Coen-Brüder aus dem Jahr 1996 angelehnt, behandelt Fargo in bisher drei in sich abgeschlossenen Staffeln die Themen Verrat, Mord und Intrigen. Alle bisher abgeschlossenen Staffeln verfügen über das richtige Maß an Spannung und Skurrilität. Das es sich dabei nicht um eine staffelübergreifende Geschichten handelt, spielt dabei keine große Rolle, man lässt sich gerne auf die neuen Handlungsstränge ein.

Der Cast ist nicht von schlechten Eltern und sowohl Handlung als auch schauspielerische Leistungen gehören hier zum Besten, was das Fernsehen zu bieten hat.

Platz 5: MAD MEN

Laufzeit: 2007 – 2015

Epiosden: 92 Episoden

IMDB Rating 8,6

Wer auf die guten alten 60’er und den dazugehörigen Look steht, ist bei Mad Men bestens aufgehoben. Wir sind Zeugen der Geburtststunde der modernen Werbung und des Marketings und begleiten das Ausnahmetalent Don Draper (Jon Hamm) dabei, wie er nichts unversucht lässt, um seine Agentur ganz nach oben zu bringen.

Es wird gequalmt, es wird gesoffen und von Gleichberechtigung oder Gendering weit und breit keine Spur. Dazu noch ein wenig Spannung, großartiges Set-Design und tolle Musik – fertig ist die Zeitreise ins New York der Sechziger.

Platz 4 der besten Drama-Serien auf Netflix: BLACK MIRROR

Laufzeit: 2011 – laufend

Episoden: 22

IMDB Rating 8,8

Wer noch nie von Black Mirror gehört hat, sollte sich schleunigst in eine Ecke verziehen und schämen. In 22 Episoden werden hier in sich abgeschlossene Geschichten erzählt, die allesamt in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelt sind und über technologische Errungenschaften verfügen, von denen wir heute noch träumen können. Dabei spielt der menschliche Aspekt jedoch in jeder Folge eine wichtige Rolle.

Die Folgen sind zum Teil skurril bis bizarr, fesseln jedoch dennoch ungemein. Alles in allem eine teils erschreckende Zukunftsvision, der man sich trotzdem nicht entziehen kann.

Platz 3: MINDHUNTER

Laufzeit: 2017 – laufend

Episoden: 19

IMDB Rating 8,6

Wer an den Klassikern „Das Schweigen der Lämmer“ und „Sieben“ Gefallen finden konnte, wird sich an Mindhunter ((Regisseur David Fincher führte auch bei 7 Folgen Regie) nicht sattsehen können. Erzählt wird die Entstehungsgeschichte des sogenannten Profilings – eine Methode, anhand weniger Anhaltspunkte Serienmörder ausfindig zu machen. Wir begleiten zwei FBI Agenten, die eine Vielzahl an inhaftierten Serienmördern interviewen um das daraus resultierende Material in eine Art Handbuch umzuwandeln. Dieses soll helfen, zukünftige Täter schneller dingfest zu machen.

Auch hier ist das Set-Design allererste Sahne. Man hat jede Sekunde das Gefühl, mitten in den Siebzigern gelandet zu sein. Der Cast, allen voran die jeweiligen (tatsächlich der Realität entsprechenden) Serienmörder, ist großartig und überzeugt ausnahmslos.

Platz 2: BETTER CALL SAUL

Laufzeit: 2015 – laufend

Episoden: 63

IMDB Rating 8,7

Ganz ehrlich, wer die Nummer 1 in diesem Artikel gesehen hat, kommt um „Better call Saul“ nicht herum. Der quirlige Anwalt, der in Breaking Bad nahezu allen die Show stehlen konnte, überzeugte dermaßen, dass Macher Vince Gilligan nicht lange überlegen musste, um ihm ein eigenes Spin-Off zu widmen. Als Prequel angesetzt, erfahren wir, wir aus Jimmy McGill über mehrere Staffeln hinweg der Teufelsadvokat Saul Goodman wird.

Wunderbare Dialoge, tolle Handlung, grandiose Kamera-Arbeit, extrem überzeugender Cast. Für alle Breaking Bad Liebhaber ein absolutes Muss!

Platz 1 der besten Drama-Serien auf Netflix: BREAKING BAD

Laufzeit: 2008 – 2013

Episoden: 62 Episoden

IMDB Rating 9,5

Die Serie, die allen anderen Serien gezeigt hat, wie man es richtig macht. Die absolute Referenz in Sachen Drama-Serien. Selten hat es eine fürs Fernsehen produzierte TV-Show geschafft, dermaßen zu überzeugen. Der an Krebs erkrankte Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) der sich in 62 Episoden mithilfe eines ehemaligen Schülers Jesse Pinkman (Aaron Paul) der Produktion von Crystal Meth widmet um seiner Familie nach seinem Ableben das finanzielle Überleben zu ermöglichen und dabei immer tiefer in eine Welt aus Gewalt und Ausweglosigkeit driftet, gehört mit Abstand zum Besten, was jemals ausgestrahlt wurde. Hier stimmt einfach alles.

Wer dieses Juwel noch nicht gesehen hat und es gerne chronologisch hat, könnte vorsichtshalber mal mit unserer Nummer 2 „Better call Saul“ beginnen und beim Staffelende lockerflockig auf Breaking Bad umsteigen. Mus aber nicht sein. Breaking Bad ist ein Pflichttermin für alle Serienbegeisterten und büßt selbst beim zweiten Binge-Watch nichts von seiner Wucht und Überzeugungskraft ein. Unbedingt ansehen!

Netflix bietet für jeden Geschmack das Richtige!

Der Netflix Katalog umfasst, wie bereits erwähnt, unzähliges Material, durch das man sich unmöglich durchackern kann. Qualitätsware gibt es neben den ganzen durchschnittlichen TV-Shows allerdings auch einen ganzen Haufen. Anhand unserer Liste kann man sich immerhin schon mal getrost die eine oder andere Binge-Session gönnen und sich dabei bestens unterhalten lassen.

Es muss ja nicht immer eine Quarantäne der Grund dafür sein, dass man sich daheim mit Junkfood und Limos einkaserniert.