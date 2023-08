Wie nah an die Realität ist Black Mirror mittlerweile gekommen?

Eine Serie die zum Nachdenken anregt.

“Black Mirror” ist eine Serie, die mit ihrem interessanten Konzept sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zog, als sie erstmals ausgestrahlt wurde. Es handelt sich um eine Anthologie-Serie über die Gefahren, wenn Technologie zu weit geht oder in die falschen Hände gerät. Obwohl jede Episode im Science-Fiction-Bereich angesiedelt ist, fühlt sich die Prämisse jeder Folge von Black Mirror dennoch auf irgendeine Weise in der Realität verwurzelt.

Ein Teil des anfänglichen Reizes der Serie lag im Horrorelement, darin zu sehen, wie weit technologische Fortschritte getrieben werden können, bevor sie schädlich für die Menschheit sind. Dies ist immer noch ein Teil der Anziehungskraft, aber die Veränderungen in der realen Welt während des Laufs der Serie haben dazu geführt, dass es etwas weniger spaßig ist, die Serie anzusehen.

Die realen technologischen Fortschritte der letzten Jahre haben sich dystopischer angefühlt als je zuvor, was dazu führt, dass “Black Mirror” sich zu real anfühlt und weniger wie eine Fantasie. Das spekulative Element der Fiktion, das die Serie zu einem interessanten Gedankenexperiment gemacht hat, fühlt sich jetzt einfach zu real an, und das könnte einige Zuschauer von der Serie abschrecken.

Es fühlt sich nicht mehr so sehr wie ein eskapistisches Unterhaltungsstück an, sondern vielmehr wie etwas, das die reale Welt etwas zu sehr widerspiegelt. Natürlich könnte dies für einige Zuschauer auch dazu führen, dass die Serie noch berührender wird, da sie immer relevanter für die Welt wird, wie sie ist.

We made it @blackmirror 🫡 now who’s going to play me in the in-universe version https://t.co/xxA6U1u3AH pic.twitter.com/orsF7Vnkz7 — Gareth Clarke (@gxrethclarke) June 23, 2023

Fiktion oder Realität: Bei Black Mirror ist das bereits eine verschwimmende Linie

Wie hat sich die Welt seit dem Start von “Black Mirror” verändert? Cooper aus der “Black Mirror”-Folge “Playtest” trägt ein VR-Headset und schreit Während sich die Technologie immer verändert, gab es in den letzten Jahrzehnten einen enormen Anstieg der technologischen Fortschritte in relativ kurzer Zeit. Menschen, die in den späten 90ern geboren wurden, erlebten den Wechsel von Klapphandys zu Smartphones – und alle Fortschritte, die diese Smartphones gemacht haben – und waren in der Zeit von VHS-Kassetten und Kassetten aktiv, während sie auch CDs, DVDs und sogar iPods in ihrer Kindheit hatten.

Die Welt verändert sich ständig, aber es scheint, als ob die Richtung, in die sich die Technologie seit dem Beginn der Ausstrahlung von “Black Mirror” entwickelt hat (die erste Staffel wurde 2011 auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt), für viele Menschen beängstigender wird.

In letzter Zeit konzentriert sich das Interesse auf das Metaverse und den Aufstieg der KI-Technologie, was sich besonders anfühlt, als käme es direkt aus einer Folge von “Black Mirror”, aber diesmal ist es tatsächlich die Realität. Die Bedenken im Zusammenhang mit der Nutzung von KI waren besonders umstritten und sind Teil des aktuellen Autorenstreiks in Hollywood sowie ein Diskussionspunkt im Internet, während die Menschen versuchen herauszufinden, welche ethischen Fragen KI aufwirft.

Die Verwendung von KI, um herauszufinden, wie ein Sänger klingen würde, wenn er ein Lied singt, das nicht seins ist, oder der Versuch, KI-generierte Kunst als das Werk eines echten Künstlers auszugeben, sind alles Probleme, die tatsächlich auftreten, obwohl sie wie Anfänge von “Black Mirror”-Folgen klingen.

Fühlt sich “Black Mirror” jetzt realistischer an?

Die Serie sollte immer einen Hauch von Realismus haben, denn das war es, was sie so dystopisch machte – es schien möglich zu sein, dass die Dinge in diese dunklen Richtungen gehen könnten, wenn etwas Unvorhergesehenes mit der Technologie passieren würde. Aufgrund der Art und Weise, wie die Welt derzeit auf die Technologie zugeht, fühlt sich diese Spekulation jedoch eher wie eine Beobachtung des aktuellen Klimas an.

In Staffel 6 folgt die Folge “Joan Is Awful” zum Beispiel einer Frau, deren ganzes Leben zu einer Fernsehsendung wird, weil sie dem Streaming-Netzwerk die Rechte dafür eingeräumt hat, als sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt hat, die sie nicht gelesen hat (weil niemand sie jemals liest). Sie diskutiert auch über die Verwendung von KI, um die Sendung zu erstellen und die Abbilder der Menschen darin nachzubilden, was ein sehr reales Gespräch sein könnte, das jede Streaming-Plattform führen könnte. Obwohl es einen metaartigen Blick auf Netflix selbst wirft, fühlt es sich dennoch wie etwas an, das den tatsächlichen Problemen ähnelt, die die Technologie in der Welt in letzter Zeit verursacht hat.

Ist die Nähe zur Realität von “Black Mirror” tatsächlich eine gute Sache? Denn die neu gefundene realistische Note in “Black Mirror” kann sicherlich abschreckend sein, besonders für diejenigen, die bereits besorgt über die Richtung sind, in die bestimmte Technologieunternehmen steuern. Doch während sich die Welt verändert, könnte es sein, dass die Serie sich ebenfalls ändern muss, und eine etwas realistischere Herangehensweise an bestimmte Themen oder Folgen könnte eine Möglichkeit sein, eine Verbindung zu einem Publikum herzustellen, das eine Menge rascher Entwicklungen erlebt.

Einige Menschen mögen vielleicht etwas Eskapismus wollen, aber viele schauen “Black Mirror”, weil es ihnen von Anfang an plausibel erschien. Die Situationen wurden zwar auf die Spitze getrieben, aber die grundlegende Prämisse jeder Episode basierte zumindest in gewisser Weise auf etwas, das sich anfühlt, als könnte es eines Tages geschehen. Das ist ohnehin der Kern vieler Science-Fiction – etwas zu präsentieren, das auf der Oberfläche fantastisch erscheint, aber auf etwas sehr Realem basiert.

In Anbetracht dessen ist es ziemlich passend, dass “Black Mirror” langsam anfängt, reale Ereignisse widerzuspiegeln. Die Serie, die sich darauf stolz ist, auf dem schmalen Grat zwischen Realität und Vorstellungskraft zu wandeln, wird dadurch nur noch beängstigender, wenn es scheint, als wäre sie für das Publikum irgendwie nachvollziehbar. Anstatt nur eine “Was wäre, wenn”-Situation zu sein, die weit von der Realität entfernt ist, könnte der Zuschauer tatsächlich darüber nachdenken, was passieren könnte, wenn er auf diese Technologie in seinem eigenen Leben stieße, was durchaus möglich ist.

Am Ende dreht sich alles um persönliche Vorlieben, aber es verändert definitiv die Erfahrung des Anschauens von “Black Mirror” im Vergleich zu früher. Denn nun hält Black Mirror mehr und mehr der Realität einen Spiegel vors Gesicht. Einen Spiegel der eine sehr greifbare Zukunft zeigen könnte.