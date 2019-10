Sniper Ghost Warrior Contracts kann jetzt Digital vorbestellt werden

Digitale Vorbestellungen für den taktischen Ego-Shooter von CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts, sind ab sofort im Steam, PlayStation Store und Microsoft Store erhältlich!

Zu diesem Zweck hat CI Games einen Pre-Launch-Trailer veröffentlicht, der den Spielern einen Vorgeschmack auf das bietet, was am 22. November auf dem Markt kommt, einschließlich einiger neuer Funktionen und Mechaniken der Serie. Am bemerkenswertesten ist die Einbeziehung von Zerstückelung, die von Fans auf der ganzen Welt sehr gewünscht wird, und eine nette kleine Anspielung auf FPS-Klassiker wie Soldier of Fortune.

Sniper Ghost Warrior Contracts wird am 22. November für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung