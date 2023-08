Lords of the Fallen: Neuer Trailer wird auf der Gamescom 2023 gezeigt

Die Gamescom ist immer gut für neue Trailer.

Lords of the Fallen Screenshot 2 © Hexworks

Das lang ersehnte Action-RPG “Lords of the Fallen” wird in der kommenden Woche auf der Gamescom 2023 in Köln präsentiert, wie Hexworks, ein Studio von CI Games, heute bekannt gab. Fans und Spieler werden eine einzigartige Gelegenheit haben, einen Live-Walkthrough durch einen bisher unenthüllten Bereich des Spiels zu erleben, noch bevor es weltweit veröffentlicht wird.

Die Aufregung erreicht ihren Höhepunkt, da die Besucher der Messe zu den Ersten gehören werden, die einen Einblick in die faszinierende Zwei-Reiche-Mechanik des Spiels erhalten. Während des 20-minütigen Showcase im Lords of the Fallen-Theater am PLAION-Stand in Halle 9, B010-C019, werden die Spieler durch Axiom, das Reich der Lebenden, und sein untotes Gegenstück Umbral geführt.

Diese Präsentation verspricht nicht nur spannende Einblicke in intensive Nah-, Fern- und Magiekämpfe, sondern auch eine Vorschau auf die verschiedenen Spielerfahrungen, die die Zwillingsreiche den Spielern bieten werden.

Lords of the Fallen Trailer feiert Premiere auf der Gamescom 2023

Eine weitere aufregende Ankündigung ist der offizielle Trailer zu “Lords of the Fallen”, der während der Opening Night Live-Show am Dienstagabend seine Premiere feiern wird. Diese Gelegenheit wird nicht nur den Zuschauern vor Ort, sondern auch denjenigen zu Hause die Möglichkeit bieten, Zeuge der Wiederauferstehung des Dämonengottes Adyr zu werden.

Saul Gascon, der Head of Studio bei Hexworks, äußerte seine Vorfreude über die bevorstehende Enthüllung und erklärte:

“Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Lords of the Fallen nach Köln kommt! Macht euch bereit für die Enthüllung unseres mit Spannung erwarteten, neuen Story-Trailers, der während der Opening Night Live Premiere feiern wird. Besucht unser Theater und taucht ein in einen sorgfältig gestalteten Schauplatz, der euch nach Mournstead versetzt, wo einige unserer Teammitglieder einen völlig neuen Bereich des Spiels vorstellen werden. Wir können unsere Aufregung kaum zurückhalten, das alles mit euch zu teilen. Wir sehen uns auf der gamescom!”

“Lords of the Fallen” markiert einen kompletten Reboot des Franchises und wird am Freitag, den 13. Oktober, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Die Vorbestellungen für das Spiel sind bereits möglich und es wird in drei Editionen angeboten – Standard, Deluxe und Collector’s. Die Collector’s Edition enthält eine imposante 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader.

Die Gamescom 2023 verspricht also ein unvergessliches Erlebnis für Gaming-Enthusiasten weltweit, die gespannt darauf warten, den neuesten Titel aus dem Hause Hexworks zu erleben und in die fesselnde Welt von “Lords of the Fallen” einzutauchen.