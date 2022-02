The Wolf Among Us 2 erscheint 2023 – Neuer In-Engine-Trailer online

The Wolf Among Us 2 - (C) Telltale Games

Telltale Games hat angekündigt, dass The Wolf Among Us 2 im Jahr 2023 erscheinen wird. Um diese Ankündigung zu feiern, hat das Team auch einen neuen In-Engine-Trailer veröffentlicht.

Und das hat uns Telltale über dieses neue Spiel zu sagen:

„Bigby und Snow kehren zurück, um in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung eines der beliebtesten Spiele von Telltale, The Wolf Among Us, weitere Geheimnisse zu lüften. Die preisgekrönten Synchronsprecher Adam Harrington und Erin Yvette sind zurück, um den Hauptfiguren (Bigby und Snow) Leben einzuhauchen. Der Hauptautor, die Creative/Game Directors und der Komponist des Originalspiels sind zurück für eine weitere Reise in das dunkle Universum der Graphic Novels von Vertigo’s Fables in The Wolf Among Us 2.“

The Wolf Among Us 2 setzt sechs Monate nach den Ereignissen des ersten Spiels an. Der Winter ist eingebrochen in New York City und ein neuer Fall droht die Grenze zwischen Fabletown und dem NYPD zu überschreiten.

The Wolf Among Us 2 wird mit der Unreal Engine umgesetzt. Es soll 2023 für Windows PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.