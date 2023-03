Zelda: Tears of the Kingdom – Heute bekommen wir 10 Minuten vom Gameplay zu sehen!

Endlich sehen wir worüber Nintendo so lange ein Geheimnis gemacht hat!

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom - ©Nintendo; Bildquelle: youtube.com/c/nintendo

Nintendo Fakten

Entwickler: Nintendo Genre: Hardware Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo

Heute ist ein großer Tag! Eiji Aonuma hat über den Twitter Account von Nintendo of Amercia überraschend angekündigt heute das erste Gameplayvideo von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu präsentieren. Ganze 10 Minuten soll das Video dauern.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird der größte Nintendo Titel seit langem sein. Vermutlich der Größte auf der Nintendo Switch. Der Monstertitel wird schon in wenigen Wochen erscheinen. Höchste Zeit also für die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

WERBUNG

Die Ankündigung

Join The Legend of #Zelda series producer, Eiji Aonuma, for roughly 10 minutes of gameplay from The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom on 3/28 at 7:00 a.m. PT on our YouTube channel. ▶️ https://t.co/uMUCfVjFQL pic.twitter.com/y49N4jRUTz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2023

Das ist die typische Handhabe von Nintendo: wie aus dem Nichts erscheint eine Ankündigung einer Nintendo Direct mit dem Bombeninhalt. Aber nicht, dass wir uns darauf vorbereiten können. Schließlich erschien diese Ankündigung nur wenige Stunden vor der folgenden Präsentation.

Das erwarten wir uns

Wir sind gespannt in welcher Begebenheit wir Hyrule vorfinden werden. Bekommen wir die Prinzessin Zelda zu sehen. Ist sie gar spielbar? Oder wird sie wie üblich entführt? Was ist mit den Titanen aus Breath of the Wild. Wird Nintendo uns wieder verschiedenste Tempel geben und sogar abwechslungsreiche Endgegner? Ein Kritikpunkt, welcher oftmals von den Spielern ignoriert wurde, da die eigentliche offene Welt des Titels einiges wieder wett machen konnte. Dennoch hoffen wir auf Verbesserungen mit einer ähnlich großen Welt und einem spannenden Abenteuer!

Tears of the Fans

Nach mehreren Trailern in sehr weiten Abständen aufgrund von mehreren Verschiebungen, hat Nintendo nun ein heiße Kohle im Feuer. Schließlich wurde an keinem The Legend of Zelda Titel so lange gearbeitet. Also sind die Erwartungen der Breath of the Wild Nachfolgers gewaltig hoch. Der Vorgänger wurde eigentlich für die Nintendo Wii U entwickelt und wurde gleichzeitig ein Launchtitel für die Nintendo Switch. Nun sind wir gespannt, was Nintendo aus dem ersten großen The Legend of Zelda Titel für die Nintendo Switch zaubern wird.

Die Nintendo Direct zum vielleicht letzten großen Nintendo Switch Titel soll heute um 16 Uhr auf YouTube erscheinen.

Quelle: twitter.com via NintendoAmerica