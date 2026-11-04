Nintendo Switch Sports Resort im Test: Wie viel klassisches Wii Sports steckt drinnen?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Die meisten Sportarten sind zurück!

Eine liebevolle Umsetzung des Originals.

Das perfekte Partyspiel für Feiern und Familienfeste!

Nintendo Switch Sports Resort ist ein Sportvideospiel, welches von Nintendo entwickelt und am 22.10.2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde. Es ist der Nachfolger von Nintendo Switch Sports und gehört zur legendären Wii Sports-Reihe. Wir haben die Handgelenksschlaufen der Joy-Con 2 an unseren Handgelenken festgezogen und ausprobiert, ob die Sportarten auf der Switch 2 genauso viel Spaß machen wie damals zu den glorreichen Wii-Zeiten.

Touch! Generations

Bei der Wii Sports-Reihe handelt es sich um eine von vielen Videospielserien, deren Titel damals mit dem Label „Touch! Generations“ gekennzeichnet waren. Die so ausgezeichneten Spiele waren besonders leicht zu erlernen und kamen ohne komplexe Steuerungssysteme oder komplizierte Handlungsstränge aus. Zudem war der Verkaufspreis im Vergleich zu anderen Videospielen häufig günstiger angesetzt. Damit zielte Nintendo vor allem auf Gelegenheitsspieler und Menschen ab, die zuvor noch nie oder nur selten Videospiele gespielt hatten.

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Nintendo Wii

Um die damalige Bewegungssteuerung der Nintendo Wii zu demonstrieren, wurde Wii Sports (2006) der Konsole direkt beigelegt. Das Spiel war derart andersartig, dass es sich seinerzeit beinahe wie eine Tech-Demo statt wie ein herkömmliches Videospiel anfühlte. Auf eindrucksvolle Weise brachte es jedem neuen Wii-Besitzer näher, wozu die Konsole tatsächlich imstande war.

Wii Sports

Die verschiedenen Sportarten wurden zudem mit einem ganz besonderen Charme präsentiert, wie ihn wohl nur Nintendo zu vermitteln vermag. Jeder Spieler konnte sich selbst und seine Freunde in Form der liebenswürdigen Miis darstellen. Auch die Bewegungssteuerung war derart intuitiv umgesetzt, dass selbst absolute Neueinsteiger die grundlegenden Spielmechaniken sofort verstanden. Nicht ohne Grund eroberte die Wii daraufhin nicht nur unzählige Wohnzimmer, sondern fand auch in Altersheimen großen Anklang. Schließlich schaffte es sogar ein 85-Jähriger mit seinen Leistungen im virtuellen Bowling zum Weltrekordhalter.

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Please fasten your Wristbands

Die Handgelenksschlaufen schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Spielerlebnisses. Wer die Wii Remote nicht richtig befestigte, riskierte, dass diese bei schwungvollen Bewegungen durch das Wohnzimmer flog und im schlimmsten Fall im Fernseher landete. Auch solche Geschichten trugen dazu bei, dass Wii Sports bis heute unvergessen geblieben ist.

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Wii Sports Resort

Aufgrund des Erfolgs des Spiels und der Konsole erschien 2009 mit Wii Sports Resort ein Nachfolger. Dieser bot eine deutlich größere Auswahl an Sportarten, eine aufwendig gestaltete Präsentation rund um eine Insel als Hub, sowie eine wesentlich präzisere Bewegungserkennung. Dadurch fühlte sich das Spielerlebnis noch ausgereifter und umfangreicher an. Bis heute gilt Wii Sports Resort bei vielen Fans als der beliebteste Teil der gesamten Reihe.

Die Sports Reihe nach der Wii

Für die Wii U folgte 2014 mit Wii Sports Club eine überarbeitete HD-Version des ersten Titels. Für die Nintendo Switch erschien 2022 schließlich Nintendo Switch Sports, das die beliebten Miis durch die optisch detaillierter gestalteten Sportmates ersetzte. Ganz verschwunden waren die Miis allerdings nicht, denn sie blieben weiterhin im Spiel verfügbar.

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Rückkehr zur Wuhu Island

Nun knüpft Nintendo an den Erfolg der Anfangstage an und legt für die Switch 2 mit Nintendo Switch Sports Resort eine direkte Fortsetzung nach. Dabei dürfen natürlich auch die Miis nicht fehlen, die erneut ihren Platz im sportlichen Ensemble finden. Wie schon in Wii Sports Resort kehren wir nach 17 Jahren endlich wieder auf die beliebte Wuhu Insel zurück. Die idyllische Urlaubsinsel begeistert mit ihren Ferienanlagen, weitläufigen Stränden und einem imposanten Vulkan. Langjährige Spieler dürften sich somit sofort wieder wie zu Hause fühlen. Zwar werden auf der Insel längst nicht mehr alle Sportarten ausgeübt, dafür haben die Bewohner inzwischen einige neue Aktivitäten für sich entdeckt.

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Neue und alte Sportarten

Switch Sports Resort bietet folgende Sportarten:

Tennis

Bowling

Bogenschießen

Boxen

Volleyball

Tischtennis

Basketball

Golf

Daumenringen

Propellerflugzeug

Skateboarden

Wasserscooter

Seilspringen (zum aufwärmen)

Mit Daumenringen, Skateboarden und Seilspringen feiern gleich mehrere völlig neue Sportarten ihren Einstand in der Reihe. Basketball, Bowling, Golf, Tennis und Volleyball waren hingegen bereits im Vorgänger Nintendo Switch Sports vertreten und finden nun auch auf Wuhu Island ihren Platz. Andere Disziplinen aus dem damaligen Wii Sports Resort haben es dagegen leider nicht zurück auf die Insel geschafft. Dazu zählen unter anderem Schwertkampf, Wakeboarden, Frisbee (schade um den Hund!), Kanufahren (schade um die Entchen!), Radfahren und Fallschirmspringen.

Joy-Con 1 kompatibel

Die Joy-Con 2 verfügen verglichen mit den Wii Remotes über keine vergleichbare Sensorik zur Erfassung der Bewegungen im Raum. Stattdessen basiert die Steuerung hauptsächlich auf Neigungswinkeln und ist stärker von der Kalibrierung abhängig. Dadurch geht zwar ein wenig von der ursprünglichen Präzision und dem Spielgefühl verloren, dennoch funktioniert die Steuerung insgesamt gut genug. Da die meisten Sportarten mit einem Joy-Con 2 (manche mit 2) gespielt werden müssen, lassen sich erfreulicherweise auch die älteren Joy-Con der Switch 1 verwenden. Diese müssen allerdings weiterhin über die alte Konsole oder ein entsprechendes Ladegerät aufgeladen werden.

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Anders als bei den Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1+2 wurde hier zudem auf die Umsetzung des Bildschirmcursors verzichtet. Gerade dieses kleine Detail hätte eine schöne Hommage an die Ursprünge der Reihe auf der Nintendo Wii dargestellt und bei langjährigen Fans für zusätzliche Nostalgie gesorgt.

Einzelspieler-, Mehrspieler- und Onlinemodi

Jede der Sportarten lässt sich mit einer unterschiedlichen Anzahl an Spielern lokal gemeinsam oder gegeneinander spielen. Darüber hinaus können sämtliche Disziplinen auch online ausgetragen werden. Dabei hat man die Wahl, entweder gegen Gelegenheitsspieler anzutreten oder sich als erfahrener Spieler mit echten Profis zu messen. Für Einzelspieler gibt es zudem einen eigenen Modus, in dem man sich mit zahlreichen anderen Sportmates messen und in einer langen Rangliste nach oben kämpfen kann.

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Minispiele

Wenn den Entwicklern zu einer Sportart ein passendes Minispiel eingefallen ist, findet man dieses ebenfalls in der Auswahl. Diese kleinen Herausforderungen erinnern dabei weniger an das klassische Wii Sports und vielmehr an Mario Party. Dennoch eine gute Entscheidung etwas Abwechslung einzubauen.

Ausrüstungsmöglichkeiten

Seinen Sportsmate oder Mii kann man bereits zu Beginn ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Im Laufe des Spiels lassen sich zudem immer mehr Gestaltungsmöglichkeiten freischalten, mit denen man seinen Charakter weiter individualisieren kann. Dabei beschränkt sich die Auswahl nicht nur auf Kleidung und Aussehen, sondern umfasst auch verschiedene Sportgeräte und Zubehör. So kann man beispielsweise irgendwann mit einer Kehrschaufel statt einem herkömmlichen Schläger Tischtennis spielen. Für zusätzliche Abwechslung und den einen oder anderen Lacher ist damit gesorgt!

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Die Sportarten im Detail

Tennis

Wenn man an Wii Sports denkt, kommt einem sofort eine der fünf Sportarten des Originals in den Sinn, wie die spannenden Tennis-Matches. Das Gameplay orientiert sich glücklicherweise stark am Original mit dem Doppel. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Gegner und eine variierende Ballphysik je nach Bodenbelag sorgen zusätzlich für Abwechslung auf dem Tennisplatz.

Bowling

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Wer bei Wii Sports nicht sofort an Tennis denkt, dem kommt Bowling in den Sinn. Auch hier orientiert man sich am Klassiker. Zusätzlich gibt es Spezial, was Bowling mit Hindernissen auf der Bahn bedeutet. Auch das Bowling mit 100 Pins feiert sein Comeback. Auch wenn normales Bowling schon immer ein Garant für Spaß in der Reihe war, die breite Bahn mit einem Teppich von Kegeln ist ein Twist, der nicht mehr fehlen durfte!

Bogenschießen

Wenn Bogenschießen bereits in Wii Sports Resort ein Highlight war, ist die Rückkehr umso erfreulicher. Die Steuerung mit beiden Joy-Con 2 funktioniert genauso gut wie damals mit Wii Remote und Nunchuk. Beim Zielen sollte man nicht nur die Zielscheibe im Auge behalten, sondern auch die Umgebung. Denn es gibt immer wieder einen Apfel oder ähnliches zu treffen.

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Boxen

Erstmals wird auch auf Wuhu Island geboxt. Die Steuerung mit den Joy-Con 2 funktioniert dabei präziser denn je. Wer nicht rechtzeitig ausweicht oder deckt, bekommt die Fäuste direkt zu spüren. Dafür fliegen auch die eigenen Fäuste dorthin wo sie sollen.

Volleyball

Die unterschiedlichen Aktionen fühlen sich bei der Ausführung natürlich an und machen Volleyball zu einer der besten Sportarten in Switch Sports Resort. Aufschläge, Baggern, Annahmen, Angriffsschläge und Abwehren werden durch die Möglichkeit ergänzt, sich frei auf dem Platz zu bewegen. Spätestens im Mehrspielermodus zeigt sich, wie gelungen die Umsetzung ist! Zusätzlich gibt es hier ein Minispiel.

Tischtennis

Tischtennis war bereits in Wii Sports Resort meine persönliche Lieblingssportart. Im Gegensatz zu anderen Klassikern wie Tennis oder Bowling wurde es hier grundlegend überarbeitet. Auch wenn dadurch ein Teil des Charmes des Originals verloren ging, profitieren wir nun von einer deutlich präziseren Umsetzung. Besonders deutlich wird das im Minispiel, in dem man gezielt Dosen von verschiedenen Stellen der Tischtennisplatte fegen muss. Aber auch während der regulären Matches ist mehr Präzision gefragt: Bälle können ins Aus gespielt werden, die Tischtenniskante treffen und dabei sogar im letzten Moment noch gerettet werden. Darüber hinaus lassen sich die Bälle mit Schnitt spielen. Für mich persönlich bleibt Tischtennis damit auch diesmal die beste Sportart im gesamten Spiel.

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Basketball

Basketball bietet eine ähnlich umfangreiche Bewegungsauswahl wie Volleyball. Es macht zwar Spaß, den Ball im Korb zu versenken, allerdings fehlt leider die Bewegungsfreiheit auf dem Spielfeld. So kann man lediglich dribbeln oder dem Gegner den Ball wegschlagen. Dafür gibt es gleich drei Minispiele, die für zusätzliche Abwechslung sorgen.

Golf

Eine weitere Core-Memory aus Wii Sports ist Golf! Während echtes Golf für viele von uns eher langweilig erscheinen mag, ist hier das Gegenteil der Fall. Alles, was die Sportart damals so großartig gemacht hat, ist auch diesmal wieder mit dabei! Die verschiedenen Schläger, der Wind und sogar die alten Maps!

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Daumenringen

Eine neue „Sportart“, die zunächst von vielen belächelt wurde, ist das Daumenringen. Dabei ist die Umsetzung überraschend durchdacht und zeigt, dass sich der Joy-Con 2 perfekt dafür eignet. Auch wenn es sich nicht um eine klassische Sportart handelt, ist die Umsetzung hervorragend gelungen, macht jede Menge Spaß und verdient somit definitiv ihren Platz in der Sportauswahl!

Propellerflugzeug

Das Fliegen war bereits im ersten Wii Sports Resort eine willkommene Abwechslung und lässt uns auch diesmal die Wuhu Island von oben erkunden. Entweder fliegt man innerhalb eines Zeitlimits Bereiche der Insel ab und sammelt Spocco-Fotos oder tritt beim Sammeln von Bällen in einem Wettkampf an. Als dritte Möglichkeit gibt es einen freien Flug, bei dem man die Insel ganz ohne Zeitdruck erkunden kann.

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Skateboarden

Die zweite neue Sportart ist das Skateboarden. Dabei kommt die Maus-Funktion der Joy-Con 2 zum Einsatz und zeigt gekonnt, dass sich deren Möglichkeiten nicht nur auf klassische Maussteuerung beschränken. Wie beim Fliegen lassen sich auch hier Spocco-Fotos sammeln. Alternativ kann man gegeneinander Rennen fahren oder die Wuhu Isalnd ganz frei am Boden erkunden.

Wasserscooter

Der Wasserscooter war bereits im ursprünglichen Titel mit dabei und ermöglicht es uns, die Wuhu Insel vom Wasser aus zu erkunden. Auch hier sind überall Spocco-Fotos versteckt, die es zu entdecken gilt. Alternativ gibt es erneut einen Rennmodus sowie eine freie Erkundung ohne Vorgaben.

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Weniger ist mehr

In unserer Gegenwart ist es zwar so, dass Nintendo in Sachen Grafik keine Kompromisse mehr eingehen muss. Ironischerweise verlangen Videospiele wie Switch Sports Resort nach einem gewissen Simplizismus in ihrer Darstellung und das ist super! Allein die erneute Implementierung der Miis trägt dazu bei, dass sich langjährige Fans sofort heimisch fühlen. Gleichzeitig verstehen auch neue Spieler schnell, dass die Grafik bewusst auf das Wesentliche reduziert wurde. Präsentiert wird das Spielgeschehen erneut im Stil der ersten beiden Serienteile. Besonders hervorzuheben ist der Mehrspielermodus, der sich nun entweder klassisch rundenbasiert oder gleichzeitig mit geteiltem Bildschirm spielen lässt.

Unbeschwerter Sound

Musikalisch bleibt Nintendo der Wuhu Island treu und liefert einen sommerlich, fröhlichen Soundtrack, der unbeschwertes Urlaubsfeeling aufkommen lässt. Die leichten, eingängigen Melodien passen hervorragend zur idyllischen Kulisse und unterstreichen den entspannten Charakter des Spiels. Dabei werden auch Erinnerungen an Wii Sports Resort wach. In Tischtennis kommt mir vor eine Anspielung an The Legend of Zelda zu herauszuhören.

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Fazit zu Nintendo Switch Sports Resort

YouTube-Video

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Nintendo Switch Sports Resort gehört zu einem Franchise, welches auf keiner Nintendo Konsole mehr fehlen darf. Obwohl man alleine oder online auch viel Spaß hat, so ist es nach wie vor das perfekte Partyspiel, welches Freunde und Familienmitglieder aus mehreren Generationen vor dem Bildschirm vereinen kann und für neue Nintendo Fans (und Switch 2 Käufer) sorgt. Der Titel beweist abermals, dass Videospiele weit mehr sein können als das bloße Drücken von Knöpfen.

Wie schon bei Wii Sports Resort hat Nintendo das vorhergegangene Konzept aufgegriffen, weitergedacht und mit viel Liebe zum Detail verbessert. Auch wenn nicht alle Sportarten aus dem Vorgänger ihren Weg zurück ins Spiel gefunden haben, bietet der neue Ableger einen vergleichbaren Umfang. Vielleicht bringt ein künftiges Updates die eine oder andere vermisste Sportart (und den Hund aus Frisbee) zurück. Endlich dürfen wir nach viel zu langer Zeit wieder zur beliebten Wuhu Island zurückfliegen und einen Sporturlaub machen.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

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Test-System: Nintendo Switch 2