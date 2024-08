Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom (Switch) – Game Review

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom umfasst die beiden Otome-Spiele Hakuoki: Kyoto Winds und Hakuoki: Edo Blossom. Diese sind nun in einem Bundle zu einem fairen Preis für die Nintendo Switch erhältlich.

Die Handlung dreht sich um Chizuru Yukimura (der Vorname ist änderbar), die nach Kyoto kommt, um ihren verschwundenen Vater zu suchen. Als Mann verkleidet durchstreift sie die Straßen der Hauptstadt, gerät jedoch schnell in Schwierigkeiten. Sie trifft auf Samurais der Shinsengumi, die beim Anblick von Blut die Kontrolle verlieren und sie angreifen. Andere Mitglieder der Gruppe retten sie und nehmen sie in Gewahrsam, um zu verhindern, dass jemand von den blutrünstigen Kriegern in ihren Reihen erfährt. Nach vielen Diskussionen beschließen die Shinsengumi, Yukimura bei ihnen zu behalten und ihr bei der Suche nach ihrem Vater zu helfen, denn ihre Familiengeschichte birgt mehr Geheimnisse, als sie ahnt.

Ein bereits erfolgreiches Franchise

as Spiel wurde erstmals 2008 für die PlayStation 2 veröffentlicht. Damals konnte man nur fünf Charaktere daten, was sich mittlerweile mehr als verdoppelt hat. Das Franchise wurde auf vielen Plattformen veröffentlicht, jedoch kamen nur die Versionen für PS Vita, 3DS und PC in den Westen. Es gibt auch Anime- und Filmadaptionen des Franchises, die teilweise eine deutsche Synchronisation haben.

Die neuesten Versionen der Spiele sind die PC-Versionen auf Steam. Diese wurden nun als Remaster mit überarbeiteter Lokalisierung für die Nintendo Switch in das Bundle gepackt. Es gibt nun zwölf Liebesinteressen, die jeweils mehrere Enden haben: ein Happy End, ein normales Ende und ein schlechtes Ende. Es dauert also seine Zeit, alles freizuspielen, was sowohl für Hakuoki: Kyoto Winds als auch Hakuoki: Edo Blossom gilt.

Hakuoki: Ein Duzend zur Auswahl

Die beiden Titel basieren auf einigen historischen Figuren und Ereignissen, darunter die Shinsengumi, die unter dem Tokugawa-Shogunat in Kyoto kämpften. Zu dieser Zeit war Kyoto die Hauptstadt Japans und Tokyo hieß noch Edo. Alle Charaktere sind von Anfang an spielbar, keine Route muss freigeschaltet werden.

Toshizo Hijikata ist der eigentliche männliche Hauptcharakter. Er ist der Vize-Kommandant der Shinsengumi und bei allen Samurais hoch angesehen. Er wirkt kühl und nimmt seine Aufgaben und Versprechen sehr ernst. Die Romanze in seiner Route kommt eigentlich erst in Edo Blossom richtig in Gang. Nichtsdestotrotz gehört er zu meinen Favoriten aus dem Franchise, da seine Route viel Grundlegendes zur Story beiträgt. Es empfiehlt sich daher, seine Route zuerst zu spielen.

Saito Hajime ist der Kapitän der dritten Division und ein herausragender Schwertkämpfer. Er respektiert Hijikata sehr und folgt seiner Führung, obwohl er eigentlich keine Freude am Kämpfen hat. Er ist intelligent und rational, was ihn wohl neben seiner Schwertkampfkunst zum Kapitän aufsteigen ließ.

Der Playboy Souji Okita erfreut sich großer Beliebtheit unter den Fans und ist der Charakter, den ich am wenigsten leiden kann. Er hat eine chronische Krankheit, was ihn aber nicht davon abhält, zu flirten und seiner sarkastischen Natur nachzugeben. Er leitet die erste Division der Shinsengumi und ist dem Anführer der Shinsengumi, Isami Kondou, gegenüber sehr loyal.

Heisuke Toudou ist meine Nummer 1. Er ist der Kapitän der elften Division und eine wahre Frohnatur. Es gibt wohl wenig, das seine optimistische und offene Einstellung trüben kann. Obwohl er Teil der Shinsengumi ist, blickt er über den Tellerrand des Shogunats hinaus und folgt diesem nicht einfach blind. Er versucht, so gut wie möglich seinen eigenen Werten treu zu bleiben.

Sanosuke Harada ist der letzte des ursprünglich datebaren Casts, als das Franchise erstmals das Licht der Welt erblickte. Der Anführer der zehnten Division nutzt im Gegensatz zu allen anderen einen Speer für den Kampf statt eines Katanas. Er ist ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch, der versucht, die Welt nicht zu ernst zu nehmen, obwohl er sich der kommenden Konflikte durchaus bewusst ist. Das heißt aber nicht, dass er seine Aufgaben nicht ernst nimmt.

Der Kapitän der zweiten Division, Shinpachi Nagakura, ist erst in neueren Spielversionen als datebarer Charakter hinzugekommen. Das gilt für alle nachfolgenden Personen. Er ist eng mit Harada und Toudou befreundet. Obwohl er in eine bekannte Samurai-Familie hineingeboren wurde, ist er ein sehr geerdeter Kämpfer, der sich seinen Titel lieber verdient, als ihn geschenkt zu bekommen. Auch wenn er jetzt datebar ist, zeigt die Story ihn eher als jemanden, der Yukimura wie eine Schwester behandelt.

Auf die Route von Suzumu Yamazaki habe ich mich schon gefreut, seitdem ich den Anime gesehen habe. Er ist vielseitig begabt, besitzt fundiertes medizinisches Wissen, ist ein guter Informant und ein talentierter Schwertkämpfer. Er ist dem direkten Befehl von Hijikata unterstellt und Teil der Wachdivision. Aufgrund der ursprünglichen Story fällt seine Geschichte in Kyoto Winds eher kurz aus, aber sie zeigt, wie gut er mit der Heldin harmoniert.

Der zweite Vize-Kommandant der Shinsengumi, Keisuke Sanan, ist ein Charakter, bei dem ich mir unsicher bin, ob ich ihn mag oder nicht. Er ist ein guter Stratege, was ihm die hohe Position einbrachte. Er zeigt sich allgemein als freundlicher und sanfter Mensch, doch wer unter die Fassade blickt, findet Wahnsinn. Er ist ein komplexer Charakter, der in den verschiedenen Routen unterschiedliche Rollen einnimmt und Wege geht, sodass ich vor seiner Route immer etwas Angst habe, weil ich nicht weiß, welche Abgründe mich erwarten.

Kazue Souma ist ein Neuling bei den Shinsengumi. Zuvor war er in der Armee des Shogunats tätig und wurde aufgrund seines Potenzials vom Anführer Isami Kondou angeworben. Kazue ist einer der Charaktere, die nicht im Anime vorkamen. Zumindest erinnere ich mich nicht an ihn. Er ist sehr lernbereit und motiviert. Auch bei ihm kommt das Thema Romantik erst im zweiten Teil, Edo Blossom, wirklich zum Tragen.

Ein weiterer neuer Charakter ist Hachiro Iba, der kein Mitglied der Shinsengumi ist, sondern Teil der Armee des Shogunats und Dojo-Leiter, was er durch seine Familie geerbt hat. Er und die Heldin treffen sich, da er mit den Kapitänen der Shinsengumi in seinem Dojo trainiert. Er ist sehr aufrichtig und freundlich, aber das hält ihn nicht davon ab, ein guter Schwertkämpfer zu sein. Bei ihm habe ich gemischte Gefühle, ähnlich wie bei Sanan, wobei Iba keineswegs als wahnsinnig beschrieben werden kann.

Der Antagonist Chikage Kazama gehört zum Original-Cast, wobei er nicht der ultimative Antagonist ist, sondern ebenfalls Schwierigkeiten verursacht. Er zeigt von Anfang an ein besonderes Interesse an der Heldin aufgrund ihrer Herkunft und Familie. Er ist arrogant und grausam und hat wenig übrig für Menschen, denn er ist ein Dämon. Auch wenn er an sich die Rolle des Antagonisten innehat, kann er für Yukimura sowohl Freund als auch Feind sein, das hängt ganz von der Route ab. Und auch wenn er sich fies gibt, merkt man ihm an, dass er sich teilweise aufrichtig um die Heldin sorgt.

Ryouma Sakamoto ist der letzte datebare Charakter. Er ist ein Ronin, also herrenlos. Er gehört weder zur Shinsengumi noch zur Armee des Shogunats. Er ist daran beteiligt, das Shogunat zu stürzen und in Japan die Demokratie einzuführen. Entsprechend politisch ist auch der Inhalt seiner Route, vor allem da es ihn, ähnlich wie einen Teil der Shinsengumi, tatsächlich gab. So wie Hijikatas Route ist auch Sakamotos Route historisch interessant und lehrreich.

Einfach Zeitlos

Anders kann man Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom nicht beschreiben. Obwohl das Original schon etwas älter ist, wirken weder die Story noch der Art-Stil wirklich altbacken. Zudem ist es eines der umfangreichsten Otome-Spiele, die wir im Westen auf Englisch spielen können. Die Story ist großartig und orientiert sich stark an realen Ereignissen. Das kann jedoch auch verwirrend sein, wenn man sich mit japanischer Geschichte nicht gut auskennt (hier empfehle ich die Netflix-Doku-Serie Zeitalter der Samurai: Kampf um Japan für alle Interessenten). Wir haben viele spannende Charaktere, die teilweise erfunden sind und teilweise ebenfalls zur japanischen Vergangenheit gehören.

Fazit zu Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom

Egal, wie oft ich Hakuoki spiele oder sehe, es begeistert mich immer wieder. Das Zeitalter der Samurai fasziniert mich ohnehin, und ein Otome-Spiel, das in dieser Zeit spielt, bereitet mir einfach Freude. Die Heldin ist zwar sehr zurückhaltend und ja, ich tue mich etwas schwer mit ihr, doch es ist ertragbar. Mit zwölf Bachelor ist sicher für jeden 2-3 Favoriten dabei, wenn nicht sogar mehr. Ich genieße eigentlich alle Routen mit eher 2 oder 3 Ausnahmen. An der Lokalisierung habe ich allerdings keine großen Veränderungen bemerkt, muss ich hier ehrlich zugeben

Review Wertung

9 SCORE Immer noch eines meiner Highlights aus dem Otome-Genre. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 7 Gameplay 9 Story 10 Motivation 10

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..