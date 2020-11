Piofiore: Fated Memories (Switch) – Review

(C) Otomate, Aksys Games, Idea Factory

Piofiore: Fated Memories ist ein Otome Game (Love-Simulation-Game) welches exklusiv für die Nintendo Switch erschienen ist. Wir haben das Game für euch getestet.

Die Story findet in der süditalienische Stadt Burlone des frühen 20. Jahrhunderts statt. Die junge Protagonistin Liliana, wird als Waisenkind in der Kirsche aufgezogen und auch in ihrem Erwachsenen dasein dort. Die Stadt Burlone ist allerdings alles andere als sicher. 3 große Mafia Clans kämpfen um die Stadt und versuchen ihren Einfluss auszuweiten. Doch bald erkennt Liliana, dass sie der Schlüssel zu etwas größerem ist. Was die Aufmerksamkeit einiger Personen und natürlich auch der Mafia auf sich zieht.

Fünf Boys zum daten

Insgesamt stehen uns fünf junge hübsche Männer zur Auswahl. Allerdings kann man zu Beginn, nicht direkt auf alle zugreifen. Wie in vielen anderen Otome Games, werden einige Routen erst durch wiederholtes spielen freigeschaltet. Was auch Sinnvoll ist, denn ansonsten würde man bereits nach dem ersten Durchgang die komplette Story offenbart bekommen.

Zu Beginn stehen uns Dante, Gilbert und Nicola zur Auswahl. Dante ist der Boss des größten Mafia Clans, Nicola hingegen ist seine rechte Hand. Gilbert ist ebenfalls der Anführer eines Mafia Clans, hat allerdings einen kleineren Einfluss auf die Stadt Burlone. Einer dieser drei kann kann man sich für den ersten Durchgang auswählen. Ich persönlich habe Dante genommen.

Tolle Grafik, normale Visual Novel

Fans des Genre dürfte es natürlich klar sein. Auch Piofiore: Fated Memories normale Visual Novel, in welcher verschiedene Entscheidungen getroffen werden können die den weiteren Verlauf und das Ende beeinflussen. So stehen jedem Charaktere ein Best Ending, ein Normal Ending und mehrere Bad Endings zur Verfügung, die natürlich auch immer einige CGs freischalten. Auch die Story fand ich persönlich sehr ansprechend. Sie ist düster und dramatisch. Der Art-Style sieht ebenfalls grandios aus. Das Spiel ist komplett auf japanisch Synchronisiert, besitzt aber wie gewohnt nur englische Untertitel.

Fazit zu Piofiore: Fated Memories

Piofiore: Fated Memories ist eines der wenigen Otome Games, die den Sprung von Japan in den Westen schaffen. Bedauerlicherweise. Doch es bringt Spielern gut 50 Stunden spielspaß, wenn man sich die mühe macht alle Enden jedes Charakters zu erspielen. Eine klare Kaufempfehlungen für alle Otome Game Liebhaberinnen die eine Nintendo Switch ihr eigen nennen.

Review Wertung