Lover Pretend (Switch) – Game Review

Eine Show oder doch wahre Liebe?

Lover Pretend ist ein neues Otome Game welches von Otomate entwickelt und von Aksys Games veröffentlicht wurde, in welchem wir in die Welt der Filmindustrie eintauchen werden.

Heldin der Story ist eine junge Studentin deren Traum es ist wie ihre Mutter Drehbuchautorin zu werden und zudem möchte sie auch ihren Vater finden. Ihre Mutter konnte erfolgreich das Skript zu einem Liebesfilm fertig stellen, bevor sie leider verstarb. Nun versucht die Protagonistin in ihre Fußstapfen zu treten und bald bekommt sie Gelegenheit mit dem Direktor zu arbeiten, mit dem ihre Mutter ebenfalls zusammen gearbeitet hat. Doch das ist noch nicht alles. Nicht nur, dass die Heldin diese besondere Gelegenheit erhält, sondern sie hat auch die leise Vermutung das dieser Direktor ihr Vater ist. Während sie nun ihren Professor zu den Drehs begleitet, versucht sie zudem herauszufinden wer ihr Vater wirklich ist.

In jeder Route muss die Heldin die Rolle einer “falschen Geliebten” zusammen mit ihrem jeweiligen Liebespartner spielen. Wie in der Spielprämisse deutlich angekündigt, besteht ein Teil der Geschichte darin, dass sie und ihre besser Hälfte über ihre Beziehung lügen.

Wer darf es sein?

Insgesamt haben wir auch hier wieder 5 Männer mit denen wir romantische Beziehungen eingehen können. Vom Entwickler wurde mir keine besondere Reihenfolge vorgeschlagen, daher dürfte es also keine Rolle spielen mit welchem Charakter ihr startet. Allerdings haben wir zu Beginn auch nur 4 Routen die wir nehmen können, die fünfte wird erst freigeschaltet nachdem man alle anderen vier gespielt hat. Ich persönlich habe mit Kazuma begonnen, dem besten Freund der Protagonistin von Lover Pretend. Doch ihr könnt natürlich auch mit jemand anderem starten.

Wie schon erwähnt ist Kazuma der beste Freund der Heldin. Sie kennen sich bereits aus der Schulzeit und haben dadurch bereits eine enge Bindung zueinander. Kazuma arbeitet gerade an seiner Karriere als Stylist für Film und Fernsehen. Seine Route war die typische Story die man erwartet, wenn aus zwei besten Freunden ein Liebespaar wird. Das schöne an der Route ist natürlich, dass zwischen den beiden schon eine gewissen Vertrautheit vorhanden ist die dann natürlich zu romantischen Gefühlen heranwachsen.

Harumi ist der Sohn von Yuzo Mikano, dem Direktor der auch schon mit der Mutter der Protagonistin zusammengearbeitet hat. Er studiert ebenfalls noch und arbeitet wie auch die Heldin als Assistent an dem neuen Film mit. Er ist ein eher zurückgezogener Mensch und ein kleiner Otaku. Trotz seiner introvertierten Art, versucht er aus dem Schatten seines genialen Vaters herauszutreten und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Natürlich darf in einem derartigen Setting auch ein Model nicht fehlen. Yukito ist der typische Frauenschwarm. Gutaussehend, charmant und erfolgreich. Ich habe mit diesem Charaktertyp in Otome Games so meine Probleme, da ich ihn einfach nicht mag. Allerdings muss ich zugeben, dass er grundlegend ein anständiger Mensch ist. Er ist im Gegensatz zu den anderen, der Support-Charakter der Heldin. Er unterstützt sie beim erreichen ihrer Ziele und das nicht nur in seiner Route, sondern auch in den Routen der anderen.

Als nächstes haben wir den Schauspieler Riku, der wie Harumi einen sehr erfolgreichen Vater hat. Er ist ein freundlicher Mann und das zu seinen Mitmenschen und auch Fans. Seine Route war teilweise sehr dramatisch, wie man es oft aus Anime Filmen oder K-Dramas kennt. Was es auch hin und wieder sehr absurd machte, wie sich so die Ereignisse entwickelten.

Zu guter Letzt hätten wir da noch Eiichirou, er ist der Professor und Mentor der Heldin. Seine Route ist diejenige in Lover Pretend, die erst freigeschaltet wird wenn ihr die von Kazuma, Harumi, Yukito und Riko beendet habt. Seine Route ist etwas kürzer als die der anderen, allerdings beantwortet sie noch einige offenen Fragen die in den anderen Storys nicht beantwortet werden. Ich hatte schon damit gerechnet, dass er zu den datebaren Charakteren gehört. Als seine Route freigeschaltet wurde, was das also nicht wirklich überraschend.

Simpel und Clean

Das trifft sowohl auf die Story als auch auf den Art-Stil zu. Während andere Otome Games aus diesem Jahr teilweise sehr radikale Geschichten hatten und auch einen sehr ausgefallenen Art-Stil, so zurückhaltend ist auch Lover Pretend mit allem. Das ist nichts negatives. Wir haben normale Menschen, mit normalen Problemen und ganz normalen Lebenszielen. Genauso Clean ist auch der Art-Stil und die UI des Spiels. Alles eher in pastelligen Tönen gehalten, ohne viel Schnick-Schnack.

Allerdings muss ich sagen, war die Pretend Time Mechanik im Spiel etwas störend. Hierbei handelt es sich um eine kleine Fragerunde. Es gibt sie in allen Routen und sie tauchen immer mal wieder auf. Hierbei muss man verschiedene Fragen beantworten, die natürlich einen Einfluss drauf haben auf welche Route und auch auf welches Ende ihr hinsteuert. Das angenehme ist, man kann vor jedem Pretend Time Event speichern. Falls ihr also mal was verbockt, könnt ihr einfach nochmal starten. Doch leider reist diese Mechanik einen ziemlich aus Flow der Geschichte raus. Glücklicherweise kann man Pretend Time Events skippen, wenn man sie schonmal durchgestanden hat. Ihr müsst also nicht in jeder Route immer wieder die gleichen Pretend Times machen, die ihr schonmal abgeschlossen habt.

Fazit zu Lover Pretend

Insgesamt kann man mit einer Spielzeit von 30-40 Stunden rechnen, um alle Routen und Enden abzuschließen. Lover Pretend gehört zu den typischen Otome Games, welcher sich wirklich sehr stark auf die Romanze der Charaktere konzentriert. Es sendet auch diese angenehmen flauschigen Shojo-Manga Vibe beim spielen aus. Eine mal wirklich entspannende Abwechslung zu Titeln wie Amnesia oder Piofiore, deren Storys wesentlich dunkler und auch komplizierter sind. Lover Pretend hingegen ist mehr ein “go with the flow” Game.

Review Wertung

9 SCORE Lover Pretend ist ein nettes Otome Game, das viel Fokus auf die Romantik legt. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 7 Story 8 Motivation 8 Steuerung 10

