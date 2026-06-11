OVER REQUIEMZ zeigt englisches Opening

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Im Rahmen der IGN Live 2026 hat Aksys Games das englische Eröffnungsvideo zu OVER REQUIEMZ vorgestellt. Die gefeierte Dark-Fantasy-Otome-Visual-Novel erscheint am 20. August 2026 für Nintendo Switch und richtet sich an Fans romantischer Geschichten mit einer deutlich düsteren Note.

Das neue Video bietet westlichen Spielern einen umfangreichen Vorgeschmack auf die Atmosphäre des Spiels. Neben den zentralen Charakteren werden auch erste Einblicke in die romantischen Handlungsstränge und die geheimnisvolle Welt von Oz gewährt. Begleitet wird das Opening vom Titelsong „Muted Expectations“, gesungen von Hisano.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Oberschülerin Yuhiru. Ihr Leben nimmt eine dramatische Wendung, als sie von einem mysteriösen Tornado erfasst und in das ferne Königreich Oz transportiert wird.

Dieses Oz hat jedoch nur wenig mit der bekannten Märchenwelt gemeinsam. Das Reich wird von vier Hexen und einem König regiert und birgt zahlreiche Gefahren. Kaum angekommen, wird Yuhiru zu Unrecht zum Tode verurteilt.

Um ihr Schicksal abzuwenden, schließt sie sich einer ungewöhnlichen Gruppe an. Gemeinsam mit vier verurteilten Mördern aus dem Todestrakt und deren geheimnisvollem Aufseher begibt sie sich auf eine Reise zu rätselhaften Ruinen, die sie auf seltsame Weise an ihre eigene Heimat erinnern. Doch die verlassenen Orte werden inzwischen von Monstern beherrscht, die den Weg zusätzlich erschweren.

Zwischen Hoffnung, Schuld und Erlösung

Während ihrer Reise ist Yuhiru auf die Unterstützung ihrer Begleiter angewiesen. Gleichzeitig muss sie immer wieder schwierige Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Ein zentrales Thema von OVER REQUIEMZ ist die Frage, ob Menschen wirklich verloren sind oder ob selbst für diejenigen, die schwerwiegende Fehler begangen haben, noch Hoffnung auf Erlösung besteht. Diese Thematik zieht sich durch die gesamte Handlung und prägt die Beziehungen zwischen Yuhiru und den verschiedenen Charakteren.

Die Mischung aus Romantik, Fantasy und moralischen Entscheidungen verleiht der Geschichte ihre besondere Identität und hebt sie von klassischen Otome-Spielen ab.

YouTube-Video

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Zwei unterschiedliche Wege für jede Romanze

Besonders interessant ist die Struktur der einzelnen Charakterrouten. Für jeden Love Interest stehen zwei grundsätzlich unterschiedliche Handlungsverläufe zur Verfügung.

Spieler können sich entweder für die sogenannten „Fact“-Routen entscheiden, die stärker auf Erlösung und Hoffnung ausgerichtet sind, oder die deutlich düstereren „Dark“-Routen verfolgen. Dadurch sollen sich die Geschichten je nach Entscheidung spürbar unterschiedlich entwickeln.

Aksys Games bestätigt außerdem, dass nach Abschluss des Prologs keine Routen gesperrt werden. Spieler können frei wählen, welchen Charakter sie als Nächstes kennenlernen möchten.

Komfortfunktionen für Visual-Novel-Fans

Neben den verschiedenen Story-Pfaden bietet OVER REQUIEMZ mehrere Funktionen, die das Erkunden der Handlung erleichtern.

Über ein integriertes Flussdiagramm können Spieler direkt zu bestimmten Gesprächen oder einzelnen Abschnitten einer Route springen. Dadurch wird das Freischalten alternativer Enden und unterschiedlicher Entscheidungen deutlich komfortabler.

Zusätzlich lassen sich durch bestimmte Entscheidungen exklusive Sprachzeilen der Charaktere freischalten. Diese versteckten Vertonungen bieten einen weiteren Anreiz, verschiedene Wege innerhalb der Geschichte auszuprobieren.

Mit seinem düsteren Fantasy-Setting, den komplexen Charakteren und den unterschiedlichen Story-Routen zählt OVER REQUIEMZ bereits jetzt zu den spannendsten Otome-Veröffentlichungen des Jahres. Das englische Opening vermittelt einen ersten Eindruck davon, was Spieler bei ihrer Reise durch das gefährliche Königreich Oz erwartet.

Die Dark-Fantasy-Visual-Novel erscheint am 20. August 2026 exklusiv für Nintendo Switch.