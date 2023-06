Jack Jeanne (Switch) – Game Review

Jack Jeanne ist ein tolles Otome Game, welches den Hype damals in Japan absolut wert war.

Jack Jeanne erschien erstmals 2021 in Japan und löst dort in der Otome Game Community einen großen Hype aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das nur am Rande mitbekommen, da das Game noch nicht für den Westen angekündigt war. Nachdem ich es aber nun selbst spielen konnte, kann ich verstehen warum es so Beliebt ist.

Unsere Protagonistin Kisa Tachibana ist ein junges Mädchen, dass wie ihr großer Bruder die Schauspielerei liebt. Während ihr Bruder die Univeil Drama School besuchte und diese als eine Legende verlies, so blieb sie mit schweren Herzen zurück. Denn an der Univeil sind nur Männer erlaubt. Doch dann trifft sie auf den Direktor der Schule, der gerne frischen Wind in die Sache bringen möchte und ihr sagt, sie solle ihr Geschlecht verbergen und an dem Auswahlverfahren teilnehmen. Gesagt, getan und angenommen. Von nun an ist Tachibana teil des neusten Jahrgangs der Univeil Schule und muss von nun an daraufhin arbeiten, am Ende des Schuljahres in der Univel Performanz eine der Hauptrollen zu ergattern.

Ist Jack Jeanne ein Otome Game?

Auch wenn Jack Jeanne als Otome Game gelistet ist, ist diese Frage im Internet heiß diskutiert worden. Denn zu 90% der Spielzeit, konzentrieren wir uns darauf unsere Parameter zu verbessern und unsere Verbindung mit dem gewünschten Bachelor zu vertiefen. Das alles gehört zur Standard-Route und die eigentliche Charakter-Route macht nur 10% der Spielzeit aus und konzentriert sich auf die letzten 2-3 Monate des Schuljahres. Zwar erhalten wir immer wieder Charakter-Events mit demjenigen, zudem wir unsere Bindung aufbauen doch richtige Romantik kommt nur selten in auf. Die Frage ist daher berechtigt, aber nicht leicht zu beantworten. Ich persönlich habe Jack Jeanne genossen und war mit den eher unschuldig gehaltenen Events zufrieden. Doch es gibt natürlich andere Otome Games, die ihren Fokus um vieles stärker auf dem romantischen Part legen. Was sich auch darin zeigt, dass die Charakter-Routen viel früher beginnen.

Sechs datebare Schauspieler

Wie gewohnt bekommen wir wieder die Chance, uns beim Spielen einen von sechs Charakteren auszusuchen auf dessen romantisches Ende wir hinarbeiten möchte. Alle sechs sind wie wir an der Univel eingeschrieben und gehören derselben Klasse an. In Jack Jeanne gibt es 4 Klassen, deren Fokus auf anderen Attributen liegen. Tachibana gehört zu den Quartz und besteht aus transparenten Schülern, die keine bestimmten Stärken haben, sondern das Potential besitzen, in allen Rollen und Bereichen zu strahlen. Das besondere an der Univeil ist, dass alle Rollen mit männlichen Charakteren besetzt werden. Weibliche Rollen bezeichnet man als Jeanne und männliche als Jack. Um die Hauptrollen von den anderen zu differenzieren, nennt man diese Al Jeanne und Ace Jack und genau dahin wollen alle Schüler. Sie möchten die Al Jeanne oder Ace Jack ihrer Klasse werden. Dabei arbeiten sie Hand in Hand mit allen Jahrgängen.

Suzu Orimaki treffen wir schon beim Auswahlverfahren und er steigt mit uns zusammen im neuen Jahrgang in die Schule ein. Er ist ein sonniger, aufgeweckter und fröhlicher Charakter, den man einfach gernhaben muss. Aufgrund seiner sportlichen Attribute steigt er bei den Jacks ein und bildet zusammen mit Tachibana und Soshiro Yonaga das Neulings-Trio. Er ist für den Einstieg ins Game gut geeignet, da er ein wahres Stehauf-Männchen ist, dass die Stimmung der ganzen Truppe hebt. Auch wenn Tachibana sich bei ihm wohl fühlt, so fällt ihm immer wieder auf wie feminin sie doch ist, was Tachibana oftmals dazu veranlasst, schnell das Thema zu wechseln.

Wie schon erwähnt, gehört zu dem Neulings-Trio auch Soshiro Yonaga dazu. Sou und Tachibana kennen sich bereits aus Kindertagen und treffen sich ganz unverhofft an der Univeil wieder. Sou erkennt sie sofort, verspricht ihr aber ihr zu helfen, ihr wahres Geschlecht verdeckt zu halten. Er ist ein freundlicher und zunächst unscheinbarer Mensch. Aufgrund seiner zierlichen Statur, bekommt er direkt Jeanne Rollen zugeteilt, in denen er sich anfangs nicht so wohl zu fühlen scheint. Er wankt vor allem mit seinem eigenen Talent und zweifelt viel an sich selbst. Doch mithilfe seiner neuen Freunde und vor allem Tachibana, lernt er sich selbst zu akzeptieren und seine Stärken herauszuarbeiten.

Als nächstes hätten wir da den “Tresor” von Quartz, Mitsuki Shirota. Er hat ein großes Talent zum Singen und übernimmt aufgrund seines eher femininen Aussehens Jeanne Rollen. Er ist ein ruhiger Vertreter und einen Jahrgang über Tachibana. Teilweise wirkt er etwas streng und kühl, da sich weder in seiner Stimme noch in seiner Mimik große Gefühlsregungen zeigen. Aufgrund seines Potentials wird er immer wieder von der Rhodonite Klasse angeworben. Die Rhodonites bestehen aus Schülern die ein herausragendes Talent fürs Singen haben und so ziemlich alle Schüler dort, spielen bevorzugt Jeanne Rollen. Aufgrund von Mitsukis Schwierigkeiten Emotionen zu zeigen, fällt es ihm auch schwer die Gefühle gegenüber Tachibana zu verstehen und zum Ausdruck zu bringen.

Kommen wir nun zu Quartz Ace Jack Kai Mutsumi. Er ist groß, talentiert, rücksichtsvoll und im dritten Jahr der Univeil. Obwohl er oftmals die männlichen Hauptrollen spielt, sieht er seine Aufgabe mehr darin seine Charaktere so zu entwickeln, dass er mit seiner Rolle die Al Jeanne umso mehr zu strahlen bringt. Also wie eine Vase die dafür sorgt, dass eine Blume noch stärker in den Fokus rückt. Von seinem Wunsch anderen zu helfen, ähnelt er Tachibana wohl am meisten, auch wenn er unter seiner ruhigen Fassade eine recht komplexe Persönlichkeit verbirgt.

Kais Al Jeanne ist Sarafumi Takashina, der ebenfalls im dritten Jahr ist. Für eine Jeanne ist Fumi recht groß, hat aber einen schlanken gelenkigen Körper und feminine Gesichtszüge. Er ist in Quartz zudem das Ausnahmetalent im Tanz. Er zeigt sich als ruhiger und offener Mensch mit einem gewissen Charme. Er wirkt von allen Personen im Spiel am reifsten und erwachsensten, was sich auch in der Bindung mit Tachibana widerspiegelt. Grund dafür ist teilweise der Druck den er gegenüber seiner Klasse und seiner Familie verspürt.

Kotuko Neji ist der letzte im Bunde und ich empfehle auch wärmstens, ihn als letztes zu Spielen. Neji ist ein sehr aufgedrehter und eigener Mensch. Neben seinem Talent in Jeanne Rollen, schreibt er zudem alle Theaterstücke der Quartz Klasse selbst und führt dabei auch Regie. Er ist der geborene Anführer mit dem Auge für Details, Stimmung und dem versteckten Potential Anderer. So teilt er Tachibana sowohl Jeanne als auch Jack Rollen zu, was sehr unüblich ist. Von allen datebaren Männern im Game, hat er mich wohl am meisten überrascht. Seine Art hat mich Anfangs an ihm zweifeln lassen, doch schon in Suzus Route lernte ich Neji zu lieben und seine Besonderheit zeigte sich in seiner Route umso mehr.

Es gibt viel zu tun

Und das meine ich wirklich so. Jack Jeanne ist zeitlich begrenzt. Insgesamt haben wir 1 Schuljahr mit 5 Theaterstücken vor uns, auf die wir uns vorbereiten müssen. Dafür haben wir meist so plus minus 2 Monate Zeit. Neben den Rollen die Tachibana lernen muss, müssen wir uns darum kümmern unsere Attribute zu verbessern und unsere Bindung zu unserem Favoriten zu stärken. Von montags bis freitags können wir an unseren Fähigkeiten arbeiten. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass ihr euch vor allem auf jene konzentriert die für euren Favoriten wichtig sind. Bei Suzu wäre dies zum Beispiel Spirit, dass durch Joggen erhöht werden kann. Zieht ihr aber auf Fumi ab, müsst ihr euch auf Agility konzentrieren. Welche Parameter für welchen Charakter wichtig ist, wird euch aber im Beginn im Tutorial schon gezeigt, das müsst ihr also nicht mühsam selbst herausfinden.

Wichtig ist dabei auch, dass ihr bis Mitte Dezember den entsprechenden Parameter auf Maximal Level habt, da ihr ansonsten die Gefahr habt, dass die Charakter Route nicht getriggert wird und in Tachibanas eigener Route ohne Partner landet. Zudem müsst ihr an den Wochenenden vor allem Zeit mit eurem Bachelor verbringen, um auch hier die Bindung zu steigern. Passt dabei aber auf, dass ihr euch nicht überarbeitet. Hin und wieder müsst ihr Ausruhen um eure Stamina aufrecht zu erhalten.

Doch eure Parameter zu Leveln und eure Bindungen zu vertiefen ist noch nicht alles. Insgesamt müsst ihr an 5 Theaterstücken während des Schuljahrs mitwirken. Tachibana bekommt ganz automatisch immer eine Rolle als Jack oder Jeanne im Stück zugeteilt. Jedes Theaterstück hat mindestens eine Tanzeinlage und einen Song der gesungen wird. Diese werden in kleinen Minispielen durchlaufen, die vor dem Theaterstück einmalig geübt werden, bevor ihr sie am Finaltag durchführt. Ihr könnt dabei zwischen drei Schwierigkeitsgrade wählen, wobei dieser keinen Einfluss auf die weitere Story Entwicklung hat.

Ich empfehle euch vor jedem Song- und Tanzpart zu speichern, denn um am Ende die Al Jeanne Rolle in der Univeil Performanz zu bekommen, müsst ihr idealerweise alle Lieder und Tänze mit dem Rang SS abschließen. Ebenfalls wichtig ist der SS Rang dafür, ob eure Klasse einen Preis bekommt und auch ob ihr einen persönlichen Auszeichnung erhaltet. Sowohl die Klassen Ränge, als auch die eigenen Auszeichnungen sind wichtig dafür, ob ihr in der Univeil Performanz die Hauptrolle erhaltet oder nicht.

Tolle Musik und Art

Sollte jemanden der Zeichenstil des Artworks bekannt vorkommen, dann dürfte das nicht überraschen. Anime und Manga Fans haben sicherlich schonmal von Sui Ishida gehört und falls nicht, dürfte euch sicherlich Tokyo Ghoul etwas sagen. Ishida ist ein durch Tokyo Ghoul zu einem weltbekannten Mangaka geworden und beehrt uns in Jack Jeanne mit tollen Charakterdesigns und vielen CGs. Anfangs war ich mir über den teils doch sehr speziellen Stil des Spiels unsicher, habe mich aber nach wenigen Stunden schon daran gewöhnt gehabt und ihn sogar Lieben gelernt.

Jeder Song und Tanz ist nicht nur mit Musik hinterlegt zu denen in japanisch oder englisch gesungen wird, sondern sogar komplette Videos. Die Songs haben ein Musikvideo im typisch gezeichneten Stil, während die Tänze mit 3D Animationsfilmchen hinterlegt sind, in welchen man den Tanz sehen kann. Darauf kann man natürlich während des Mini-Games nur schwer achten, doch die Videos könnt ihr euch später in der Galerie ansehen, die ihr im Hauptmenü findet.

Fazit von Jack Jeanne

Jack Jeanne ist wirklich eine besondere Ausnahme unter den Otome Games, die ich so in dem Ausmaß noch nie gesehen habe. Wir lesen nicht nur stupide eine Visual Novel und dürfen uns hin und wieder für eine Antwort entscheiden, sondern wir können täglich unsere Parameter verbessern, uns am Wochenende mit anderen Charakteren treffen und müssen uns bemühen in den Mini-Spielen eine gute Leistung abzuliefern. Durch die vielen Möglichkeiten bietet das Game fast über 100 Stunden Spielspaß und wird euch entsprechend lang beschäftigen. Wer tatsächlich auf die 100% gehen möchte, dürfte sicherlich am Ende bei einer Spielzeit von rund 120-140 Stunden enden.

Natürlich konzentriert sich die eigentliche Romanze zu auf das Ende des Games, doch die Entwicklung der Bindungen zwischen den Charakteren erkennt man davor schon ganz genau und bekommt auch immer mal wieder besondere Events angezeigt, die euch mit einem CG belohnen.

Review Wertung

Ein Otome Game, dass wirklich einfach nur großen Spaß macht.

