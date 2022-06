Otome Games 2022: Alle Release-Daten im Überblick

Otome Games sind Dating -Simulatoren für Frauen, die es in Japan schon sehr lange gibt und auch im Westen sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Vor allem das Jahr 2022 bringt so einige Otome Games auf dem Markt, wobei viele davon vor allem im Herbst erscheinen werden.

Wir haben hier mal alle noch kommenden Releases in 2022 aufgelistet, es dürfte sicher für jeden was dabei sein.

Otome Games im Sommer 2022

even if TEMPEST

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 09.06.2022

even if TEMPEST wird auf Nintendo Switch nur digital veröffentlicht und folgt unserer Protagonistin, wie sie stirbt, aber von einer Hexe eine zweite Chance erhält um ihr Leben neu zu gestalten. Glücklich sein ist leider nicht so einfach. Doch dieses mal möchte sie die beste Version von sich hervor bringen!

even if TEMPEST wird für die Nintendo Switch von Voltage veröffentlicht und bietet uns wohl fünf Jungs zum verlieben.

Birushana: Rising Flower of Genpei

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 01.07.2022

Birushana: Rising Flower of Genpei folgt zwei Clans, Yorimoto und Taira, während des Bürgerkriegs von Genpai (1180–1185). Viele dieser Charaktere sind von historischen Persönlichkeiten inspiriert und unsere Protagonistin Shinaou ist die Tochter des berühmten Generals Minamoto no Yoshitsune. Insgesamt haben wir im Spiel fünf datebare Charaktere. Wird sie die Liebe bei einem Mitglied der Clans finden? Wer kann das schon sagen!

Birushana: Rising Flower of Genpei wird von Idea Factory für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Otome Games im Herbst 2022

Piofiore -Episodio 1926-

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: September 22, 2022

Piofiore – Episodio 1926- ist die Fortsetzung zu Piofiore: Fated Memories, welches 2020 für die Nintendo Switch erschienen ist. Wir kehren mit der Protagonistin nach Italien zurück. Wir schreiben das Jahr 1926. Die Hafenstadt Burlone, bekannt als die „Hintertür Europas“, ist die Heimat von drei mächtigen Mafia-Familien, die um die Kontrolle wetteifern. Liliana Adornato ist eine Kirchenwaise mit einer verborgenen Vergangenheit, die untrennbar mit dem Schicksal der Stadt und dem einzigartigen Mal auf ihrer Brust verbunden ist. Aber als eine neue Bedrohung sowohl über Burlone als auch über Liliana schwebt, müssen die Anführer der Familien Falzone, Visconti und Lao-Shu in einem vorübergehenden Waffenstillstand zusammenkommen, um ein gestohlenes Relikt wiederzubeschaffen und das Kräftegleichgewicht wiederherzustellen.

Piofiore -Episodio 1926- wird im Herbst 2022 von Aksys Games für Nintendo Switch veröffentlicht.

Lover Pretend

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: Herbst 2022

Die aufstrebende Drehbuchautorin Chiyuki will zwei Dinge – eine erfolgreiche Drehbuchautorin sein und ihren Vater finden, der sie verlassen hat. Als sie einen Job als Assistentin eines Drehbuchautors ergattert, steht sie mehreren Männern gegenüber, die ebenfalls in der Theater und Film Branche arbeiten! Wird sie ihre Träume noch verwirklichen können?

Lover Pretend wird für Nintendo Switch im Herbst 2022 von Aksys Games veröffentlicht.

Paradigm Paradox

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: Herbst 2022

Die Menschheit ist auf mehrere Kolonien aufgeteilt die von „Ungeziefer“ bedroht werden und von „Helden“ bekämpft werden. Gelangweilt von ihrem Alltag schleicht sich die Protagonistin aus ihrem Schlafsaal und muss von einer Gruppe Helden gerettet werden und beschließt selbst eine zu werden. Unsere Heldin beginnt auch andere Lolonien zu erkunden und hofft, andere vor Ungeziefer zu schützen.

Paradigm Paradox wird für Nintendo Switch im Herbst 2022 von Aksys Games veröffentlicht.

Amnesia: Memories and Amnesia: Later x Crowd

System: Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: Herbst 2022

Viele von euch werden Amnesia bereits kennen, aber es ist großartig, dass es für die Nintendo Switch kommt, zusammen mit seinen Fandiscs, die zum ersten Mal auf Englisch verfügbar sein werden!

In Amnesia: Memories wachen die Spieler als mysteriöse Heldin auf, die sich nicht daran erinnern kann, wer sie ist. Ein freundlicher Geist namens Orion wird erscheinen, um ihr zu helfen ihre Erinnerungen wiederzuerlangen, während sie die Welt erkunden und sich an diejenigen erinnern, die ihnen am nächsten stehen. Als Ergänzung bietet Later x Crowd eine Vielzahl verschiedener Story-Szenarien sowie neue Minispiele.

Amnesia: Memories and Amnesia: Later x Crowd werden von Idea Factory im Herbst 2022 für Nintendo Switch veröffentlicht.