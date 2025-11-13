Birushana: Winds of Fate erscheint 2026: Shanaos Geschichte geht weiter

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Nach Wochen des Rätselratens hat Idea Factory International endlich das Geheimnis gelüftet: Birushana: Winds of Fate, die Fandisk zum beliebten Otome-Spiel Birushana: Rising Flower of Genpei, erscheint 2026 im Westen. Das Spiel wird physisch und digital für Nintendo Switch veröffentlicht und soll Fans neue Einblicke in Shanaos Schicksal geben, sowohl nach dem Krieg als auch während seiner dramatischen Ereignisse.

Während des offiziellen Livestreams präsentierte Idea Factory nicht nur den Titel selbst, sondern auch einen ersten Trailer. Dieser zeigt sowohl die fünf Liebesinteressen aus den Epilogen als auch vier völlig neue Charaktere, die in den Hauptgeschichten eine zentrale Rolle spielen werden.

Neun Routen, neue Perspektiven und emotionale Entscheidungen

Birushana: Winds of Fate umfasst insgesamt neun Routen. Fünf davon setzen die Geschichte nach dem Krieg fort, in denen Shanao gemeinsam mit ihrem gewählten Partner aus dem ersten Spiel ihr neues Leben beginnt. Die restlichen vier Routen führen Spielerinnen und Spieler dagegen zurück in die turbulente Zeit des Krieges – diesmal mit neuen Liebesinteressen und alternativen Sichtweisen auf bekannte Ereignisse.

YouTube-Video

Plus Edition exklusiv im IFI Online Store

Neben der regulären Version wurde auch eine exklusive Plus Edition angekündigt, die nur im IFI Online Store erhältlich sein wird. Details zu deren Inhalt sind derzeit noch nicht bekannt, sollen aber in den kommenden Wochen folgen. Schon jetzt können Fans beide Editionen auf ihre Wunschliste setzen.

Spiel Plattform Release-Zeitraum Editionen Birushana: Winds of Fate Nintendo Switch 2026 Standard Edition, Plus Edition (exklusiv im IFI Store)

Birushana: Winds of Fate spielt fünfzehn Jahre nach der Heiji-Rebellion. Der Heike-Clan herrscht mit eiserner Hand, während der Genji-Clan noch immer unter seiner Niederlage leidet. Inmitten dieser Konflikte lebt Shanao, die jüngste Erbin der Genji, doch ihr größtes Geheimnis ist, dass sie in Wahrheit eine Frau ist.

Mit emotionaler Tiefe, wunderschönen Illustrationen und einer Mischung aus Krieg, Liebe und innerem Konflikt verspricht Birushana: Winds of Fate eine der meist erwarteten Otome-Fortsetzungen des kommenden Jahres zu werden.

