OVER REQUIEMZ: Aksys kündigt düsteres Otome-Abenteuer für Sommer 2026 an

Aksys Games hat offiziell OVER REQUIEMZ angekündigt, ein emotionales, atmosphärisch dichtes Otome Game, das lose auf dem Klassiker Der Zauberer von Oz basiert. Das Spiel erscheint im Sommer 2026 exklusiv für Nintendo Switch und richtet sich an Fans dunkler Visual Novels mit psychologischem und romantischem Tiefgang.

In OVER REQUIEMZ schlüpfen Spieler in die Rolle der Schülerin Yuhiru, die durch einen mysteriösen Tornado in das Königreich Oz gezogen wird. Ein Ort, der nichts mit der farbenfrohen Fantasiewelt des Originals gemein hat. Hier herrschen vier Hexen und ein König über ein Land voller Angst, Misstrauen und Schuld. Doch für Yuhiru beginnt der Albtraum erst: Kaum angekommen, wird sie zum Tode verurteilt.

Ein Todesurteil, fünf Gefährten und ein geheimnisvolles Ziel

Ihre einzige Chance, das Urteil zu überleben, ist ein gefährlicher Auftrag. Gemeinsam mit vier zum Tode verurteilten Mördern und einem rätselhaften Aufseher wird Yuhiru gezwungen, uralte Ruinen zu erforschen. Diese Ruinen erinnern auf unheimliche Weise an ihr Zuhause, verfallen, verzerrt und von grotesken Kreaturen bevölkert.

Auf dieser Reise steht Yuhiru zwischen Vertrauen und Verrat. Jeder ihrer Begleiter trägt eine düstere Vergangenheit mit sich, und nicht jeder ist das, was er vorgibt zu sein. Die Entscheidungen, die Spielerinnen treffen, beeinflussen nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch Yuhirus Beziehung zu den anderen Charakteren und letztlich ihr eigenes Schicksal.

Spiel Publisher Plattform Release-Zeitraum OVER REQUIEMZ Aksys Games Nintendo Switch Sommer 2026

Zwischen Leben, Tod und Liebe: Eine Neuinterpretation von Oz

OVER REQUIEMZ ist keine gewöhnliche Liebesgeschichte. Das Otome Game verbindet romantische Elemente mit psychologischem Horror und moralischen Dilemmata. Hinter der märchenhaften Fassade von Oz lauern Themen wie Schuld, Erlösung und die Frage, ob selbst gebrochene Seelen noch gerettet werden können.

Yuhirus Reise ist eine Metapher für den inneren Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung, ein Motiv, das sich auch im zentralen Satz des Spiels widerspiegelt: „Niemand ist für immer verloren, egal, wie weit er sich verirrt hat.“

Eine Altersfreigabe wurde noch nicht vergeben. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Aksys Games veröffentlicht werden.

