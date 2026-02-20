Navigatore of the Ruined World erhält festen Release Termin

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Primula hat den Veröffentlichungstermin seines neuen Otome Games Navigatore of the Ruined World bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 30. April 2026 für PC. Zeitgleich wurde die offizielle Steam Seite freigeschaltet, sodass Interessierte das Spiel bereits auf ihre Wunschliste setzen können.

Navigatore of the Ruined World wird in drei Sprachen verfügbar sein. Neben Japanisch und Vereinfachtem Chinesisch ist auch Englisch enthalten. Damit richtet sich das Spiel von Beginn an an ein internationales Publikum, das sich für düstere Visual Novels mit romantischem Einschlag interessiert.

Eine Welt nach dem Untergang

Inhaltlich setzt das Spiel auf ein klares und radikales Szenario. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Nur zwei Menschen haben überlebt. Die namenlose Protagonistin und Harunashi Mika, der Held der Geschichte, kämpfen gemeinsam ums Überleben.

Als Spieler übernimmst du die Rolle der Protagonistin. Entscheidungen stehen im Mittelpunkt des Gameplays. Es geht nicht nur darum, Ressourcen zu sichern oder Gefahren zu überstehen. Jede Wahl beeinflusst die Beziehung zwischen den beiden Figuren und verändert den Verlauf der Geschichte nachhaltig.

Die mögliche Entwicklung reicht von einer rein pragmatischen Überlebenspartnerschaft bis hin zu einer tiefen romantischen Bindung. In manchen Enden werden die beiden zu einem symbolischen Neuanfang der Menschheit. In anderen Versionen scheitert ihre Beziehung vollständig. Es gibt sogar Szenarien, in denen beide den Lebenswillen verlieren. Diese Bandbreite an Enden soll den Wiederspielwert erhöhen und die emotionale Tragweite der Entscheidungen unterstreichen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Digitale Version und exklusive Deluxe Edition

Die digitale Download Version wird auf Steam und weiteren Plattformen für 3.300 Yen inklusive Mehrwertsteuer angeboten. Das entspricht umgerechnet etwa 20 Euro. Parallel erscheint eine physische Deluxe Edition zum Preis von 19.800 Yen inklusive Mehrwertsteuer. Diese liegt bei rund 120 Euro.

Die Deluxe Edition enthält neben der Spiel Disc mehrere Sammlerstücke. Dazu gehören eine A4 Acrylplatte mit Illustrationen von Jiku, zwei Aurora Acrylaufsteller, vier Glitzer Buttons, ein SS Booklet mit zwei Kurzgeschichten, ein Artbook sowie eine Soundtrack CD. Diese Version wird exklusiv über die offizielle BOOTH Seite von Primula vertrieben und ist nur in Japan erhältlich. Internationale Käufer müssen einen Proxy oder Weiterleitungsservice nutzen.

Mit Navigatore of the Ruined World setzt Primula auf ein reduziertes, aber emotional aufgeladenes Konzept. Zwei Figuren, eine zerstörte Welt und Entscheidungen mit endgültigen Konsequenzen. Für Fans von Otome Games mit düsterer Atmosphäre könnte der 30. April 2026 ein Pflichttermin werden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!