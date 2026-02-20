DailyGame - Gaming News - Birushana: Winds of Fate Fan Disc erscheint im Mai
Birushana: Winds of Fate Fan Disc erscheint im Mai

Idea Factory International veröffentlicht im Mai 2026 zusätzliche Geschichten rund um Shanao und ihre möglichen Partner für Nintendo Switch.

Idea Factory International hat den westlichen Release der Fan Disc zu Birushana: Winds of Fate bestätigt. Das Spiel erscheint am 26. Mai 2026 physisch und digital für die Nintendo Switch in Nordamerika und Europa. Damit kehrt eine der beliebtesten Otome Visual Novels der vergangenen Jahre mit zusätzlichen Inhalten und neuen Routen zurück.

Die physische Standard Edition wird sowohl in Nordamerika als auch in Europa mit einem Sammelkartenpaket ausgeliefert, solange der Vorrat reicht. Dieses enthält neun Karten, jeweils eine für jeden potenziellen Love Interest. Eine der Karten besitzt zufällig ein Hologramm Finish. Das Bonuspaket liegt der Standard Edition im IFI Online Store sowie bei teilnehmenden Händlern bei. Der Preis liegt bei 49,99 US Dollar beziehungsweise 49,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich. Eine exklusive Plus Edition im IFI Online Store wurde ebenfalls angekündigt. Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Rückkehr nach dem Krieg und neue Perspektiven

Inhaltlich knüpft die Fan Disc an die Ereignisse von Birushana: Rising Flower of Genpei an. Die Geschichte spielt fünfzehn Jahre nach der Heiji Rebellion. Der Heike Clan steht auf dem Höhepunkt seiner Macht, während der Genji Clan geschwächt aus dem Konflikt hervorgegangen ist. Im Zentrum steht erneut Shanao, der jüngste überlebende Erbe des Genji Namens. Ihr größtes Geheimnis bleibt bestehen. Der angeblich männliche Erbe ist in Wahrheit eine Frau.

Spieler dürfen insgesamt neun Routen erleben. Vier davon sind neue Hauptrouten mit zusätzlichen Charakteren und frischen Romanzen, darunter auch die Sato Brüder. Fünf weitere Routen dienen als Epiloge und zeigen, wie das Leben von Shanao und ihrem jeweiligen Auserwählten nach dem Krieg weitergeht. Damit richtet sich die Fan Disc klar an bestehende Fans, die mehr über die Zukunft ihrer Lieblingsfiguren erfahren möchten.

Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen

Auch spielerisch bleibt sich die Reihe treu. Entscheidungen beeinflussen die Zuneigung der Charaktere und bestimmen maßgeblich den Verlauf der Geschichte. In den neuen Hauptrouten stehen erneut schwierige moralische und emotionale Abwägungen im Mittelpunkt. Je nach Wahl ergeben sich unterschiedliche Enden.

Die Fan Disc erweitert nicht nur bestehende Beziehungen, sondern beleuchtet bekannte Ereignisse aus neuen Blickwinkeln. Damit bietet sie sowohl zusätzliche Romantik als auch mehr Kontext zur ursprünglichen Handlung. Für Fans von historischen Settings, komplexen Beziehungen und verzweigten Storystrukturen dürfte die Rückkehr in das Birushana Universum ein Pflichttermin im Frühjahr 2026 sein.

