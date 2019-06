Nach 60 Tagen im Kino rückt Avengers: Endgame an die Weltspitzte vor. Derzeit muss sich das Werk der Russo-Brüder nur einen Film geschlagen geben, James Camerons Avatar. Nur 38,4 Millionen US-Dollar trennen die beiden Konkurrenten. Disney drückt daher noch einmal auf die Tube und bringt am 28. Juni eine überarbeitete Ausgabe in die Kinos.

Letzte Woche brauchte Avengers: Endgame noch immer 5,5 Mio. US-Dollar in den USA ein und 2,4 Mio. International. Mit jeder weiteren Woche bemerkt man – natürlicherweise – einen Abwärtstrend. Was es zunehmend schwieriger macht, an Avatar ran zu kommen. Allerdings hat das Haus der Maus noch einen Trick im Ärmel: Man startet in der letzten Juni-Woche mit zusätzlichen Inhalten, die in den Kinos gezeigt werden.

In einem kürzlichen Interview mit Screen Rant hat MCU-Mastermind Kevin Feige ein wenig klargestellt, was die neue Veröffentlichung ist und was nicht:

„[Es ist] kein verlängerter Schnitt … Wenn du bleibst und den Film anschaust, nach dem Abspann , es wird eine gelöschte Szene geben, eine kleine Hommage und ein paar Überraschungen.„

Grund genug für Hardcore-Fans noch einmal ins Kino zu pilgern?

Laut Box Office Mojo muss die Endgame -Neuveröffentlichung etwa 38,4 Millionen US-Dollar einbringen, um Avatar weltweit zu bestehen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt Endgame weltweit bei 2,749 Milliarden US-Dollar, während Avatar bei 2,788 Milliarden US-Dollar liegt. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Neuveröffentlichung abschneidet, insbesondere, weil es nicht so aufregend sein wird wie ein Director’s Cut oder eine vollständige Extended Edition.

Allerdings wird man zur „Marvel-Tradition“ einer Post-Credits-Szene zurückkehren, eigentlich schon Grund genug. Die gesamte Laufzeit des Films erweitert sich um sechs Minuten. Nicht viel neues Material, allerdings beträgt die ursprüngliche Laufzeit bereits drei Stunden und zwei Minuten.

Mal sehen ob es Disney gelingt mit Avengers: Endgame den Thron zu erklimmen. Wie schätzt ihr die Lage ein? Sagt es uns in einem Kommentar!