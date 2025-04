Fortnite Ballistic: Update bringt Balance-Anpassungen und neue Inhalte

Epic Games hat ein neues Update für den beliebten 5v5-Taktik-Shooter-Modus Fortnite Ballistic veröffentlicht und dabei wichtige Statistiken wie Siegquoten sowie geplante Änderungen vorgestellt. Zudem wurde eine große Zusammenarbeit mit Star Wars angekündigt – die Battle-Royale-Saison Galactic Battle steht bevor.

🎯 Fortnite Ballistic April Update: Balancing Maps and Weaponry​

Werbung

Epic Games has released a new update for Fortnite Ballistic, focusing on balancing gameplay elements:

🔸Map Adjustments: The Storm Chaser Cove map has shown a 52% win rate favoring Attackers. Developers are… pic.twitter.com/37AiDJhyoe

— MmonsteR (@mmonster_co) April 22, 2025