Fortnite revolutioniert sich selbst: First-Person-Modus kommt

Nach all den Jahren ist es anscheinend endlich soweit. Böse Zungen könnten behaupten: „Jetzt wird Fortnite ein echter Shooter, wenn es eine First-Person-Ansicht gibt.“ – Der neue Modus mit dem Namen „Ballistic“ bringt Counter-Strike- bzw. Valorant-Feeling und verspricht intensivere Matches und mehr Nervenkitzel. Doch was erwartet dich genau?

Ballistic ist ein 5v5-Modus, der sich von den bisherigen Fortnite-Spielarten deutlich unterscheidet. Zwei Teams treten in einer „Best-of-Seven“-Serie gegeneinander an. Die Angreifer versuchen, ein sogenanntes „Rift Point Device“ zu platzieren und zu zünden, während die Verteidiger alles daran setzen, dies zu verhindern. Jede Runde endet entweder, wenn das Gerät erfolgreich aktiviert wird oder wenn ein Team komplett ausgeschaltet wurde. Hört sich so an als hätte man Counter-Strike gespielt.

Fortnite bekommt Counter-Strike-ähnlichen-Modus

Spannung pur: Es gibt keine Respawns! Sobald du eliminiert wirst, bist du raus – zumindest bis zur nächsten Runde. Nach sechs Runden wechseln Angreifer und Verteidiger ihre Rollen. Damit erinnert der Modus an bekannte Spiele, soll aber den typischen Fortnite-Charme mitbringen.

Vor jeder Runde bekommst du Zugang zu einem „Kaufbildschirm“, wo du mit Credits Waffen und Ausrüstung erwerben kannst. Credits verdienst du durch Eliminierungen und das Platzieren des Rift Point Device. Stirbst du, verlierst du deine Waffen. Glücklicherweise bleiben deine sogenannten Flex Gadgets, wie beispielsweise Granaten oder Schutzschilde, erhalten.

Fortnite in der First-Person-Ansicht: Welche Gadgets gibt es?

Flex Gadgets sind das Herzstück des neuen Modus. Sie sorgen für taktische Tiefe und können dir den entscheidenden Vorteil bringen. Dazu gehören:

Proximity Mines : Perfekt, um Gegner in die Falle zu locken.

: Perfekt, um Gegner in die Falle zu locken. Bubble Shields : Bietet temporären Schutz.

: Bietet temporären Schutz. Impulse- und Frag-Granaten: Ideal, um Gegner zu überraschen oder aus der Deckung zu locken.

Welche Map erwartet dich? Zum Start wird es nur eine Map namens „Skyline 10“ geben. Sie wurde speziell für den Ballistic-Modus entwickelt und bietet vielseitige taktische Möglichkeiten. Alle deine Skins, Emotes und Accessoires kannst du auch in Ballistic verwenden.

Fortnite Ballistic kannst du ab dem 11. Dezember (Early Access) selbst erleben und in die First-Person-Ansicht schlüpfen. Ob dadurch neue Spieler-Rekorde gefeiert werden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall lockt der neue Retro-Modus „Fortnite OG“ jede Menge Spieler zurück ins klassische Battle Royale.