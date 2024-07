Fortnite Kapitel 5 – Season 4: Gigantisches Crossover steht bevor!

Fortnite Chapter 5 Season 3 nähert sich dem Ende, und die Spannung steigt, was als Nächstes kommt. Ein bekannter Leaker hat jetzt eine sensationelle Enthüllung gemacht, die die Fortnite-Welt mit Superhelden-Power verstärken wird. Mach dich bereit für ein episches Fortnite-Crossover, das deine Erwartungen übertreffen könnte, wenn Season 4 tatsächlich am 17. August startet!

Der Fortnite-Leaker Shiina hat auf X.com (vormals Twitter) bekannt gegeben, dass das nächste Update, der 30.30-Patch, bereits auf den Staging-Servern bereitsteht und am 23. Juli veröffentlicht wird. Dieses Update wird das vorletzte für Season 3 sein, bevor ein letztes am 6. August erscheint. Danach folgt etwas Großes, so der Leaker.

Fortnite just added v30.30 to Staging servers! The update is set to be released on July 23 at 2-4am ET 👀

It will be the penultimate update of Season 3, the final update will drop on August 6!

After that, we’re heading straight into the MARVEL SEASON 🔥 pic.twitter.com/cv3l08J5nl

— Shiina (@ShiinaBR) July 17, 2024