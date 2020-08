Fortnite Season 4: Nächstes großes Marvel-Crossover in Arbeit

Fortnite steht kurz vor einem weiteren großen Crossover mit Marvel. Epic Games hat heute ein neues Crossover-Event für Marvel und Fortnite Season 4 bestätigt.

Jetzt scheinen die Spieler bereits eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, was das Crossover-Ereignis für Skins bedeuten könnte. Zuverlässige Fortnite-Leaks beschreiben, auf welche Art von Skins sich Spieler beim Marvel-Event freuen können, einschließlich Groot, Wolverine, Thor und einige andere.

Dieses Crossover-Event von Fortnite Season 4 und Marvel ist seit Anfang August Gegenstand von Gerüchten und Leaks. Der Fortnite-Leaker HypeX auf Twitter hat bereits Anfang August Teile des neuen Fortnite Marvel-Crossover-Events mit anderen Mitgliedern der Fortnite-Community zusammengestellt. Nun scheint es, dass diese Leaks von Fortnite und Epic Games selbst offiziell bestätigt wurden. Es scheint, als würde Thor bei diesem Crossover-Event eine große Rolle spielen, sodass sich die Spieler auf ein Ereignis freuen können, das den Gott des Donners selbst umgibt.

Es scheint jedoch, dass Thor nicht der einzige andere Marvel-Charakter sein wird, der während dieses Crossover-Events seinen eigenen Skin bekommt. HypeX hat weitere Details über das Ereignis auf Twitter veröffentlicht und behauptet, eine Quelle habe ihnen mitgeteilt, dass es auf der Karte einen Punkt von Interesse in Bezug auf Thor geben wird. HypeX behauptete auch, dass es einen Wolverine Skin, einen Peely Wolverine Skin und andere geben wird, die auf der Karte gesammelt werden können. Wenn man diesen Behauptungen Glauben schenken kann, ist dieses Fortnite Season 4 Marvel-Ereignis möglicherweise etwas komplizierter als der Thanos Infinity Gauntlet-Modus von 2018.

Ok now that my source was right, here's some more info:

– There will be a Marvel/Thor POI

– There will be a Wolverine skin

– They also had a Peely with little banana claws concept (like to the "Wolverine Banana" meme)

– Comic Books pages will be found and collected in the map

— HYPEX (@HYPEX) August 21, 2020