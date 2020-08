Fortnite bekommt möglicherweise ein neues Marvel-Crossover

Fortnite hat kürzlich ein neues Update veröffentlicht, das das Gameplay erheblich verändert hat, indem Fahrzeuge hinzugefügt wurden, mit denen die Spieler fahren können. Glücklicherweise ist das Finden und Fahren von Autos in Fortnite nach dem Joyride-Update einfach und nahtlos.

Es scheint jedoch, dass ein neues zukünftiges Update für Fortnite online durchgesickert ist. Das fragliche Update scheint ein weiteres Crossover-Ereignis mit Marvel zu sein, diesmal mit Schwerpunkt auf oder einschließlich des Avengers Thor und des Bösewichts Galactus.

Fortnite ist kein Fremder für verrückte Crossover-Events. Zum Beispiel neckt das Battle Royale-Spiel nach dem Debüt des Tenet-Trailers im Mai immer noch ein Tenet-Event. Eine Zusammenarbeit mit Christopher Nolan mag eines der zufälligsten Crossover-Events sein, die Fortnite durchgeführt hat, aber das Spiel hat auch viel Zusammenarbeit für hochkarätige Medieneigenschaften geleistet, die bei den Spielern sehr gut angekommen sind.

Eine dieser hochkarätigen Kollaborationen fand etwas früh im Leben des Spiels statt. Das Fortnite: Avengers Endgame-Event, bei dem Spieler als Thanos spielen konnten, war eines der frühen Events, die das Spiel auf die Karte brachten. Nun scheint es, dass eine andere Marvel Fortnite Zusammenarbeit online durchgesickert ist. Ein prominenter Leaker auf Twitter, HypeX, behauptet, dass durchgesickerte Risse auf der Karte einen bestimmten Sound wiedergeben. Wenn man diesen Ton durch einen Spektrographen schickt, sieht man ein humanoides Bild, das einen sehr ausgeprägten Helm trägt. Viele Fans spekulieren, dass es der Bösewicht Galactus ist.

If you play the Rift sound (previous tweet) in a spectrogram it shows a shape of "someone", thanks to @Asriel_Dev again for getting a very clear view! pic.twitter.com/854LAelyYQ

— HYPEX (@HYPEX) August 5, 2020