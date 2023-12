Fortnite OG: Epischer Comeback-Countdown für 2024 enthüllt

Epic Games hat einen Knaller für nächstes Jahr angekündigt: den Rückkehr von Fortnite OG. Das ist der Modus, den viele so sehr vermisst haben und der im kommenden Jahr eine Wiederkehr feiern wird.

Vor dem Start von Kapitel 5, Staffel 1 hat der Unreal Engine-Entwickler, Epic Games, die Zeit zurückgesetzt und für kurze Zeit die ursprüngliche Map des Battle-Royale-Spiels zurückgebracht. Und das war ein gewaltiger Erfolg! Die Spieler strömten in Scharen zu Fortnite OG, was Epic dazu bewegt hat zu versprechen, dass dieser Modus bald wieder zurückkehren wird.

In den sozialen Medien hat Epic verkündet, dass Fortnite OG alle Erwartungen übertroffen hat. Sie haben sogar ihre Roadmap für 2024 überarbeitet, um Platz für die Rückkehr dieses legendären Modus zu machen. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt, aber es ist definitiv ein Grund zur Vorfreude für alle, die Fortnite OG geliebt haben.

“Die OG-Saison hat uns echt umgehauen”, gab Epic auf dem offiziellen Fortnite X-Konto (vormals Twitter) bekannt. “So sehr, dass wir sie gerne zurückbringen möchten. Wir haben schon einen Blick in die Roadmap für 2024 geworfen. Aber bis dahin sehen wir uns im Battle Bus.”

Wann kehrt Fortnite OG wieder zurück?

Trotz der Vorfreude sollten wir uns wohl gedulden. Fortnite Kapitel 5, Staffel 1 hat gerade erst begonnen und wird bis März 2024 laufen. Erst danach wird Kapitel 5, Staffel 2 erwartet, wahrscheinlich im Sommer. Epic hat noch keine genauen Pläne veröffentlicht, aber es deutet sich an, dass Fortnite OG erst in den späteren Monaten des Jahres 2024 zurückkehren wird.

Auf “X” gibt es bereits zahlreiche Kommentatoren, die die Rückkehr im Jahr 2024 feiern. So meint HYPEX, dass jedes Jahr rund um den Geburtstag von Fortnite, am 21. Juli, die OG-Map zurückkehren soll. Andere sind der Meinung, dass es die Map “dauerhaft” geben soll. Andere Fortnite-Spieler sehen das anderes und möchten Fortnite OG “lieber in der Vergangenheit belassen”.

Je nachdem wie der Meinungsbarometer steht: Die Rückkehr der klassischen Map sorgte für einen Spielerrekord. Und Epic Games hat es verstanden, wie man ein Live-Service-Spiel am Leben hält bzw. wie man die Fans bei Laune hält.

Was bedeutet Fortnite OG?

Beim Battle Royale-Spiel von Epic Games steht “OG” im Allgemeinen für “Original Gangster” und wird oft verwendet, um etwas zu beschreiben, das klassisch oder alt, aber auch besonders oder einzigartig ist. Es ist keine Erfindung der Fortnite-Community! Der Begriff “OG” hat seinen Ursprung in der Hip-Hop-Kultur der 1970er und 1980er Jahre in den Vereinigten Staaten.

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform verfügbar.