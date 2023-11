Fortnite OG Update bringt den Baller und mehr zurück ins Spiel

Das neueste Update der OG Season von Fortnite bringt einige Inhalte aus den Seasons 9 und X mit sich. Der Baller wird für eine begrenzte Zeit zurückkehren, bevor er durch neue Inhalte ersetzt wird. Dies ist das erste Mal seit über einem Jahr, dass das beliebte Fahrzeug wieder in Fortnite zu finden ist. Mit diesem Update können die Spieler mindestens einen weiteren Hotfix mit neuen Inhalten erwarten, bevor das große Eminem-Event am 2. Dezember das Spiel mit einer neuen Ära lud. Epic Games preist dies als bedeutendes Ereignis an.

Dieses Update bezieht sich auf Season X, die vor mehr als vier Jahren stattfand, bevor Fortnite überhaupt Kapitel hatte. Zwar wurde der Baller technisch gesehen in Season X “gevaulted”, was bedeutet, dass es ihn damals noch nicht gab. Epic Games betrachtet dieses Update jedoch als eines, das sowohl Season 9 als auch Season X umfasst. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die den Baller verpasst haben.

Zeitreise zu Season X in Fortnite OG

Wer Fortnite schon länger kennt und den Baller mit der Einführung oder einem neuen Update erlebt hat, weiß wahrscheinlich, dass er ein beliebtes Fahrzeug im Spiel war – wenn auch nicht bei allen Spielern. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen im Spiel kann er ziemlich chaotisch sein. Allerdings fanden viele Wettbewerbsspieler es nicht gut, wie schnell es in den letzten Spielminuten zur Zuflucht für manche Spieler wurde. Es wurde mehrmals aktualisiert, um es auch für Menschen mit geringen Sprachkenntnissen verständlicher zu machen. Die Änderungen wurden in kurzer Zeit umgesetzt, so dass es selbst für diejenigen angenehm genug sein sollte, die es nicht bevorzugen.

Der andere Gegenstand, der in dieser Aktualisierung erwähnt wird, ist der Sturmflip aus Staffel 9. Er ist ein Wurfgegenstand, der verschiedene Effekte, je nach Nutzung hat. Wenn du ihn während eines Sturms wirfst, blockt er Schaden ab, ähnlich wie ein Hitzeschild aus Apex Legends, falls du damit vertraut bist. Wenn du den Gegenstand außerhalb des Sturms innerhalb der Grenzen des Spiels wirfst, erzeugt er selbst einen Bereich mit Sturmschaden. Dabei handelt es sich um eine starke Fähigkeit, die einen Bereich von Feinden räumt.