Epic Games Store: Neues kostenloses Spiel ab 9. November

Der Epic Games Store hat sein neues Spiel für den 2. November veröffentlicht und bestätigt auch, dass nächste Woche Golden Light folgt. Somit können Fans ab dem 3. November nicht mehr auf The Evil Within 2 und Tandem zugreifen, welche vom 26. Oktober bis zum 2. November verfügbar waren.

Bis zum 9. November können Kunden im Epic Games Store das Spiel Turnip Boy Commits Tax Evasion kostenlos herunterladen. Es handelt von einer Rübe, die als Gefahr für die Gesellschaft gilt und bei Bürgermeister Onion eine hohe Schuldenlast hat. Der Spieler muss sie begleiten, um diese Schulden abzutragen. Die Spieler können Verbrechen begehen, Dungeons erforschen, um Belohnungen zu finden (die sofort von den Schulden abgezogen werden), gegen riesige Bestien kämpfen, Papierspuren vernichten und am Ende eines von mehreren Enden erreichen, abhängig davon, wie sie ihre Steuern handhaben.

Golden Light ab 9. November kostenlos im Epic Games Store

Ab dem 9. November können die Nutzer das neue Spiel Golden Light ausprobieren. Es ist ein düsteres Überlebens- und Komödien-Horrorspiel mit FPS-Elementen und einer Requisitenjagd im Roguelike-Stil. Das klingt kompliziert, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass die Requisiten den Spieler jagen. Die Spieler müssen in prozedural generierten Levels Waffen finden und gegen zufällige Schrecken kämpfen.

Im als düstere Komödie angepriesenen Spiel müssen die Spieler in die Tiefen des “Gut” hinabsteigen, wo es scheint, als ob die Wände den Spieler beobachten. Die Spieler müssen ihren Verstand hinterfragen, während sie mit sprechenden Fahrrädern und Personen in Toiletten sprechen. Einige Beispiele für essbare Gegenstände sind ein verdorbener Fötus, ein Fischkopf und ein Fleischapfel.

Golden Light ist ein gruseliger und interessanter Videospiel-Titel, der an The Evil Within 2 erinnert. Jedoch ist er genauso skurril wie Turnip Boy Commits Tax Evasion. Auf Metacritic gibt es zu wenige Bewertungen von Kritikern, um eine Gesamtbewertung zu erhalten, aber die durchschnittliche Bewertung von den Benutzern liegt bei 7,4. Dies deutet daraufhin, dass das Spiel mittelmäßig ist. Trotzdem scheint das Spiel die Kritiker durch seine absolute Absurdität zu überzeugen.